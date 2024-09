Jubileuszowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wystartowała. W pierwszym odcinku serii mieliśmy okazję poznać wszystkie panie, a w drugim panów. W trzecim dwójka szczęśliwców stanęła już na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie "tak". Na pierwszy rzut poszła Joanna. Programowe ekspertki dobrały ją w parę z Kamilem. Para bez wątpienia od razu przypadła sobie do gustu. Po ich reakcjach niemal od razu widać było, że wizualnie bardzo się sobie spodobali. Jak będzie dalej? Fani matrymonialnego show mają już pewne tropy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Związek Joanny i Kamila przetrwa po programie? Internauci węszą

W kolejnych odcinkach programu następne pary zawrą przysięgę małżeńską. Następnie będziemy śledzić dalsze losy w tym m.in. podróż poślubną, poznanie bliskich, a także codzienne poznawanie się i docieranie. Wiadomo, że najbardziej ekscytujący jest finał, bowiem to właśnie wtedy pary deklarują, czy zamierzają kontynuować związek. Początek Joanny i Kamili klaruje się całkiem nieźle. Mało tego ta para przypadła również do gustu internautom, a ci postanowili nie czekać do końca, a rozpocząć własne internetowe śledztwo. Oczywiście nurtującym pytaniem było, czy para będzie ze sobą po programie. Niektórzy dociekli internauci, już wpadli na pewne tropy. Prześledzili profil Kamila na Instagramie i zorientowali się, że na jednym z materiałów ma on na palcu obrączkę, co może być dowodem na to, że nadal jest mężem Joanny. "Na jego profilu jest storka, gdzie ma obrączkę, więc raczej są razem" - napisał jeden z internautów. Zdjęcia pary możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci snują przyszłość Joanny i Kamila. Są dowody

Na tym jednak jeszcze nie koniec dowodów. Kolejny internauta wychwycił, że niedawno mężczyzna wybrał się do Gdańska, a przecież to właśnie z tego miasta pochodzi jego programowa żona. "Bardziej zaciekawił mnie filmik z sierpnia na rowerze, jedzie do Gdańska. A ona jest z Gdańska" - stwierdził następny. Myślicie, że przekonania internautów się sprawdzą? Dajcie znać w naszej sondzie! Przypominamy, że nowe odcinki programu są emitowane we wtorki o godz. 21.30 na antenie TVN. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr rozsierdził fanów. "Czuć narcyzem". Tak potraktował przyjaciółkę.