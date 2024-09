Zenek Martyniuk to niekwestionowana gwiazda dico polo. Trudno znaleźć kogoś, kto chociaż raz nie słyszałby jego największych hitów. Niewielu jednak jego fanów wie, że wokalista pochodzi z rodziny o głębokich korzeniach prawosławnych. Zenek Martyniuk jako dziecko został ochrzczony w cerkwi, mimo to od lat bierze udział w katolickich nabożeństwach.

Zenek Martyniuk przyjął chrzest w wierze prawosławnej, ale uczęszcza na msze katolickie

Zenek Martyniuk urodził się na Podlasiu. Jak wiadomo, ten region słynie z wielokulturowości i wielowyznaniowości. Ojciec króla disco polo wyznawał prawosławie. Właśnie dlatego Zenek Martyniuk został ochrzczony w cerkwi. Wpływ na to miały również wielopokoleniowe tradycje rodzinne. Gwiazdor niejednokrotnie podkreślał, że rodzinna wiara i tradycja są dla niego bardzo ważne, jednak nie zamknęły mu one ścieżki do własnych wyborów duchowych. Wraz z upływem czasu związał się z kościołem katolickim. Wychowanie w wielowyznaniowej rodzinie pozwoliło mu zagłębić się w dwóch religiach, ale to wiara matki wywarła większy wpływ na jego życie. Zdjęcia króla disco polo możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Zenek Martyniuk w szczerym wyznaniu o wnuczce. "Ma talent do śpiewu"

Zenek Martyniuk niejednokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Razem z żoną Danutą, doczekał się syna Daniela. Mężczyzna z pierwszego związku ma córkę Laurę. W jednym z wywiadów gwiazdor niesamowicie się o niej rozgadał. Okazuje się, że dziewczynka ma niesamowity talent muzyczny. "W tamtym roku, gdy występowałem niedaleko Russocic, Laura była na moim koncercie i weszła ze mną na scenę. Ona podpatruje wszystko, ma talent do śpiewu i tańca. I bardzo się cieszę" - powiedział Martyniuk w rozmowie z "Faktem". W dalszej części wyszło na jaw, że oprócz tego pasjonuje się jeździectwem i uwielbia konie. ZOBACZ TEŻ: Zenek Martyniuk skomentował aferę ws. Smolastego. Mocne słowa. "Nie wyobrażam sobie sytuacji, by nie wystąpić".