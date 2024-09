Georgina Rodriguez to wieloletnia partnerka Cristiano Ronaldo. Para bez wątpienia uznawana jest za z najpopularniejszych w światowym show-biznesie. To nie zmienia jednak faktu, że ich związek nieraz wzbudził kontrowersje. Co ciekawe, do pierwszego spotkania doszło przez przypadek. Piłkarz robił zakupy w luksusowym butiku, w którym pracowała modelka. Dziś zakochani wspólnie wychowują razem dzieci. Najstarszego syna piłkarza Cristiano Ronaldo Juniora, bliźniaki Mateo i Evę (dzieci przyszły na świat za pomocą surogatki, a tożsamość kobiety nigdy nie została ujawniona) oraz biologiczne córki pary: Alanę Martinę i Bellę Esmeraldę. Codzienność relacjonują w mediach, ale nie tylko na Instagramie. Na platformie Netflix powstał serial poświęcony życiu Georginy Rodriguez. Właśnie ukazał się trzeci najnowszy sezon. W pierwszym odcinku dowiedzieliśmy się m.in., jak ukochana Cristiano Ronaldo spędza dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Georgina Rodriguez pobiera specjalne lekcje twerkowania. Co za ruchy!

Tak wygląda typowy dzień Georginy Rodriguez. Wszystko jest dokładnie rozpisane. "Jest staroświecka, ale i nowoczesna"

Jakiś czas temu Cristiano Ronaldo przeszedł do Al-Nassr, saudyjskiego klubu piłkarskiego. To wiązało się z przeprowadzką całej rodziny do Arabii Saudyjskiej. Georgina Rodriguez w reality show wyznała, że pierwszy miesiąc był dla nich bardzo trudny. Wówczas mieszkali w hotelu. Dopiero później udało im się znaleźć wymarzony i luksusowy dom. W dalszej części gwiazda opowiedziała, jak wygląda jej typowy dzień. - Moje dni wypełnia praca i radość - zaznaczyła na wstępie. Później wyznała, że poranek zaczyna od kawy z ukochanym, a następnie udaje się na ćwiczenia. - Wstaję, piję kawę z Cristiano, potem on idzie na trening, a ja na siłownię - opowiadała. Następnie ma czas, by zająć się swoimi sprawami. - Załatwiam sprawy zawodowe i domowe. Czasami muszę pobyć sama i to wtedy mam najlepsze pomysły - zdradziła. Przedpołudnie spędza z najmłodszą córką, a później udaje się po starsze dzieci. - Spędzam czas z bella, potem jem lunch i odbieram dzieci ze szkoły - mówiła.

Podczas jednej z sesji zdjęciowych Georgina Rodriguez szykowała się, by stanąć przed obiektywem. Gdy miała robiony odpowiedni make up, a także fryzurę w międzyczasie wybierała biżuterię. Przyznała, że chciałaby spektakularny zegarek, który bogato zdobiony jest świecidełkami. - Chcę czerwony z brylantami i rubinami - oświadczyła. Zaraz później wtrącił się jej bliski współpracownik i rzucił nie lada porównanie. - Jest staroświecka, ale i nowoczesna. To udana mieszanka. Zawsze mówię, że to współczesna księżna Diana - wyznał przed kamerami. Zdjęcia z odcinka możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Georgina Rodriguez rozprawia na temat bliskich. To oni są dla niej najważniejsi

W dalszej części odcinka Georgina Rodriquez w największej mierze skupiła się na życiu rodzinnym. Przyznała, że bliscy ją napędzają i wszyscy czują się dobrze w nowym domu. Nie zabrakło przy tym zachwytów nad Cristiano Ronaldo, i tym, jaka wspaniała atmosfera panuje w jego nowej drużynie Al-Nassr. Podkreśliła, że dzieci są z niego bardzo dumne. Georgina opowiedziała także, że jej marzeniem było być na okładce "Vogue'a" - udało się jej to w portugalskiej edycji. Cristiano Ronaldo przygotował dla niej wtedy niespodziankę i pojawił się na planie zdjęciowym. Odcinek zakończyła ich rozmowa o tym, kiedy modelka czuje się najlepiej i co jest największą słabością piłkarza. ZOBACZ TEŻ: Ronaldo i Rodriguez długo ukrywali ten sekret. Podpisali nietypowy kontrakt.