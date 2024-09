Blanka Lipińska zasłynęła dzięki trylogii "365 dni", która następnie została zekranizowana. Choć autorka nie narzeka na brak pracy, to stale także udziela się w mediach społecznościowych. Dodaje nowe posty, relacjonuje wyjazdy i inne wydarzenia z życia prywatnego. Często też opowiada swoim followersom różnorodne historie lub reklamuje produkty. Tak samo było w tym przypadku i wszystko byłby w normie, gdyby nie fakt, że celebrytka pokazała się w zupełnie nowej fryzurze. Takiej jej jeszcze nie widzieliście.

Blanka Lipińska zaszalała u fryzjera. To naprawdę ona? Jest nie do poznania

Blanka Lipińska niemal od zawsze widywana była w jasnych blond włosach. Nieraz miała je krótsze lub dłuższe, pofalowane lub proste, jednak niezmiennie od wielu lat na jej głowie gościł ten sam kolor. Teraz sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej. Blanka Lipińska przemówiła do swoich fanów na InstaStories w kompletnie nowej fryzurze. Zamiast platynowego blondu na jej głowie pojawił się ciemny odcień brązu. Celebrytka ma upięte włosy, dlatego nie możemy zobaczyć długości włosów. Natomiast w oczy rzuca się także modna w tym sezonie grzywka. Wygląda na to, że Blanka Lipińska postanowiła udać się do fryzjera i zaszaleć z metamorfozą na nadchodzącą jesień. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu aż trudno ją rozpoznać. Niemniej jednak brązowy kolor bardzo jej pasuje. Podkreśla rysy twarzy, a przede wszystkim ciemne oczy. Jesteście ciekawi, jak prezentuje się w takiej odsłonie? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Blanka Lipińska przemówiła po zabiegu. "Wyglądam jak kartofel"

Nie jest tajemnicą, że Blanka Lipińska jest fanką zabiegów medycyny estetycznej i często ingeruje w urodę. Każde wyjście do kosmetyczki skrupulatnie relacjonuje również na Instagramie. Jakiś czas temu pokazała się fanom z zakrwawioną twarzą. Wówczas okazało się, że jest to efekt jednego z zabiegów. W zamieszczonej relacji przekazała, że niebawem wszystko wróci do normy, a efekty warte są cierpienia. -Trochę jestem pognieciona, wyglądam jak taki kartofel, ale zaufajcie mi na słowo. Jutro to przejdzie, a efekty są super - mówiła na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Blanka Lipińska zażywa popularny lek na cukrzycę. Mówi o skutkach ubocznych. "Spaliło mi tak dużo mięśni".

