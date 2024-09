Miley Cyrus pozwana. Miała skopiować fragmenty piosenki Bruno Marsa

Miley Cyrus z utworem "Flowers" zrobiła furorę na światowych listach przebojów. Piosenka była przełomowa w jej karierze. Przyniosła jej także pierwszą nagrodę Grammy. Teraz amerykańskie media donoszą, że nad wokalistką zbierają się czarne chmury. Gwiazda została oskarżona o plagiat fragmentów piosenki Bruno Marsa.

Miley Cyrus oskarżona o plagiat. Chodzi o utwór Bruno Marsa z 2013 roku

Magazyn "Rolling Stone" donosi, że do sądu w Los Angeles wpłynął pozew przeciwko Miley Cyrus, ale także innym współautorom piosenki "Flowers" - Gregory'ego Heina i Michaela Pollacka. Stroną w sprawie jest firma Tempo Music Investments, która twierdzi, że autorzy "Flowers" skopiowali kilka elementów fortepianowej ballady "When I Was Your Man" Bruno Marsa z 2013 roku. Tempo Music Investments posiada procent praw autorskich do wspomnianej piosenki Marsa. Sam wokalista, jak i pozostali autorzy "When I Was Your Man", nie są tu stroną w sporze. W pozwie wymienia się jednak także firmy odpowiedzialne za dystrybucję "Flowers", jak Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart.

Przedstawiciele Miley Cyrus nie odnieśli się do kwestii rzekomego plagiatu

Po pobieżnym przesłuchaniu ciężko znaleźć podobieństwa do obu piosenek. W pozwie stwierdzono jednak, że we "Flowers" powielono liczne elementy harmoniczne, liryczne i melodyczne. "Każdy fan utworu Bruno Marsa 'When I Was Your Man' wie, że 'Flowers' Miley Cyrus nie osiągnął całego tego sukcesu sam z siebie. 'Flowers' powiela liczne elementy melodyczne, harmoniczne i liryczne 'When I Was Your Man', w tym melodyjny projekt wysokości dźwięku i sekwencję zwrotki, łączącą linię basową, niektóre takty refrenu, niektóre elementy muzyki teatralnej, elementy liryczne i konkretne progresje akordów" - czytamy. W pozwie wspomina się też o odszkodowaniu, którego wysokość ma być ustalona podczas rozprawy. Przedstawiciele Miley Cyrus zostali poproszeni o komentarz do sprawy przez "Variety". Na ten moment nie udzielono jednak żadnej odpowiedzi. Do sprawy nie odniósł się jeszcze także Bruno Mars, który obecnie promuje nową piosenkę nagraną w duecie z Lady Gagą.