Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa od lat i jest chętnie wspierana przez Polaków. Jej twarzą jest Jerzy Owsiak, który nie jest obojętny na krzywdę ludzi. Tym razem postanowił wesprzeć osoby dotknięte powodzią, która już zbiera żniwa. Przekaże kilkadziesiąt milionów na walkę z żywiołem.

Jerzy Owsiak będzie działał. Wspomoże ofiary powodzi

Na południu Polski doszło do tragedii. Ulewne deszcze doprowadziły do podtopień. Wiele osób zostało ewakuowanych z miejsca zamieszkania. Woda pozbawiła ich dobytków życia, a straty z pewnością będą liczone w milionach. Na sytuację obojętny nie pozostał Jurek Owsiak, który zdecydował, by przekazać sporą sumę na walkę ze skutkami powodzi, o czym poinformował za pośrednictwem Facebooka.

W obliczu klęski żywiołowej, która ma miejsce w Polsce, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchamia w tym momencie swoje środki w wysokości 40 milionów złotych na zakup środków pierwszej potrzeby

- przekazał. "Apel nasz kierujemy do Centrum Zarządzania Kryzysowego, powołanego w zaistniałej sytuacji i stawiamy się do jego dyspozycji. W razie pilnej potrzeby jesteśmy także gotowi uruchomić zbiórkę na ten cel" - dodał.

Celebryci proszą o pomoc dla powodzian. Wystosowali apele

Sprawa związana z powodziami wzbudza spore emocje. Woda wtargnęła do wielu miejscowości, niszcząc pod drodze wszystko. Sytuacja poruszyła również celebrytów, którzy postanowili zaapelować do obserwatorów. Jedną z takich osób była Anna Lewandowska, która na Instagramie dodała link do zbiórki. "Ciężko przejść obojętnie, patrząc, co się dzieje z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki" - napisała na InstaStories gwiazda. Wsparcie wyraziła również Martyna Wojciechowska, która zachęcała do pomagania poszkodowanym osobom. Zwróciła także uwagę na zwierzęta, które pozostawiono na pastwę losu. Podobnie zareagowała Joanna Opozda. "Nie piszcie mi, że ci ludzie nie mieli czasu zabrać swoich zwierząt, no błagam was, był czas na to, żeby się spakować i ewakuować, to nie jest nagłe trzęsienie ziemi, były alerty znacznie wcześniej" - grzmiała w social mediach.