Blanka odwiedziła w niedzielę studio "halo tu polsat", gdzie zaśpiewała znany hit Las Ketchup "Asereje". Przy okazji pierwszy raz odniosła się do ostatnich kontrowersji związanych z jej występem w jednej ze szkół podstawowych. Piosenkarka nie widzi nic złego w skąpym stroju i twerkowaniu przed najmłodszymi uczniami. Zapewniła, że w szkole nie spotkała się z żadną negatywną reakcją dzieci czy personelu. Szambo jej zdaniem wybiło dopiero w internecie i teraz ciągle dostaje negatywne komentarze na swój temat. Ale przestała je czytać. - Media lubią sobie nakręcić i napompować pewne tematy, zazwyczaj niemiłe. Z hejtem mierzę się od samego początku, kiedy moja kariera nabrała tempa przy Eurowizji. Zostałam wrzucona na taki świecznik. Czuję, że każdy mój ruch jest obserwowany i oceniany w sieci. W sieci każdy czuje się bezkarny i anonimowy. Ale ja się uzbroiłam w moją zbroję. Mam już grubszą skórę i jestem twardsza. Staram się na hejt nie zwracać uwagi. (...) Warto sięgać po pomoc. Moja rodzina i mój team pomógł mi w czasach, kiedy było to dla mnie ciężkie - powiedziała piosenkarka. Nie wchodziła jednak w szczegóły kontrowersji.

Blanka odwiedzi kolejne szkoły

Co ciekawe, Blanka zamierza dalej odwiedzać szkoły. Hejtem się nie przejmuje, ale chce o nim rozmawiać i uczyć innych, by się na niego uodporniali i wiedzieli, jak z nim sobie radzić. - Ostatnio ogłosiliśmy konkurs na TikToku, gdzie szkoły się mogą zgłaszać i już się zgłaszają. Jedziemy tańczyć, rozmawiać i też śpiewać. Będzie to też okazja do rozmowy z dzieciakami i młodzieżą, chciałabym porozmawiać o hejcie, z którym oni się też mierzą - podsumowała artystka w śniadaniówce Polsatu. Na czym polega jej konkurs? Na opublikowanym nagraniu w sieci piosenkarka stoi w klasie przed tablicą, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy ani na moment. To właśnie tam poznaliśmy zasady zabawy. "Mogę przyjechać do twojej szkoły! "Wrzuć tiktoka, jak tańczysz (...) sam, z resztą lub całą klasą (jeśli nauczycielki dadzą się na mówić - dawaj!). Podepnij oficjalny dźwięk, dodaj opis (...) i wypełnij formularz! (...) Bawimy się do 30 września, a w Dzień Nauczyciela ogłaszamy aż trzech zwycięzców, co oznacza, że odwiedzę aż trzy szkoły! (...) Widzimy się w twojej szkole!" - zachęcała w opisie nagrania.

Kontrola w szkole podstawowej przez występ Blanki

Tylko czy teraz nauczyciele będą ją chętnie gościć? Przypomnijmy, że dyrektorka placówki Halina Buchowska, w której ostatnio śpiewała Blanka, wyznała, że stroje, a także repertuar celebrytki były skonsultowane wcześniej zarówno z samą zainteresowaną, jak i przedstawicielem burmistrza miasta. Ale jak przekazała "Gazeta Wyborcza" do Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie ma zostać wysłana kontrola. - Ręce nam opadły, kiedy zobaczyliśmy, co wydarzyło się na tej scenie. Kręcenie pupą przed maluchami z podstawówki absolutnie nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły - przekazała małopolska kuratorka oświaty, Gabriela Olszowska.