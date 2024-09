Z racji dołączenia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, cała jego rodzina zmieniła swoją rzeczywistość. Zarówno Anna Lewandowska, jak i Klara oraz Laura mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Znana trenerka regularnie chwali to miejsce. Jesteście ciekawi, co więcej zdradziła w ostatniej rozmowie?

REKLAMA

Zobacz wideo Derpieński mocno o Lewandowskich. Co o nich sądzi?

Anna Lewandowska szczerze o życiu w Barcelonie. "Nasze dzieciaki biegają po piasku, brudne czasami"

Trenerka w podcaście dla Forbes Women wyznała, że udostępnia na Instagramie niewielki fragment swojej rzeczywistości. - My nie pokazujemy za wiele, choć wiele osób wyobraża sobie, że poprzez Instagram pokazujemy tak dużo, że to jest całe nasze życie. Drodzy państwo, osoby publiczne, które pokazują cokolwiek na Instagramie, pokazują tylko wybrany fragment. I tak samo jest u nas - przekazała Lewa. Zależy jej, aby obserwatorzy mimo wszystko ujrzeli kawałek normalnego życia. - Jeżeli chodzi o Barcelonę, to chcę podzielić się tymi dobrymi i inspirującymi momentami. Pokazać też, że jesteśmy normalni. Nasze dzieciaki biegają po piasku, brudne czasami, wymemłane, że tak powiem i są najszczęśliwsze. Barcelona pokazała mi też ten luz. Tam nie ma czasu na robienie codziennych make-upów, stylizacji włosów, przebierania się w ładne ubrania. Ja w Barcelonie chyba ani razu nie założyłam obcasów. Tam po prostu wychodzisz tak, żeby ci było wygodnie. Nikt cię tam nie ocenia, nie opiniuje, czujesz się swobodnie - wyznała. Jesteście zaskoczeni?

Anna Lewandowska https://www.instagram.com/annalewandowska/

Anna Lewandowska codziennie jest aktywna na Instagramie. Robi wszystko sama?

Od lat Lewa może liczyć na specjalistów, którzy pomagają jej rozwijać liczne biznesy. Social media to przestrzeń, która nie stanowi wyjątku. - Jest ze mną moja kochana Natalka, która wspiera mnie, jeżeli chodzi o budowanie contentu w Barcelonie. Po prostu ktoś musi mi to zdjęcie zrobić - wyznała Lewandowska. Dodała, że często jednak samodzielnie tworzy treści, ponieważ taką ma pasję. Szczególną radość sprawiają jej tematy beauty i moda.