W 2006 roku media obiegły zdjęcia pięcioletniej wówczas Thylane Blondeau. Została okrzyknięta "najpiękniejszą dziewczynką na świecie" na łamach specjalnego, dziecięcego wydania francuskiego "Vogue". Blondeau w mediach nie wzięła się jednak z przypadku. Jest córką prezenterki telewizyjnej Véroniki Loubry i piłkarza Patrick Blondeau, a pracę w modelingu zaczęła już jako czterolatka. Jej kariera nie zakończyła się jednak na jednym rozgłosie i z sukcesami trwa do dziś.

Jak potoczyła się kariera Thylane Blondeau?

Thylane Blondeau jako 14-latka nawiązała współpracę z jedną z modowych agencji i wzięła udział w pokazie dla Dolce & Gabbana. Dwa lata później została ambasadorką L'Oreal Paris i otworzyła własną firmę odzieżową. "Najpiękniejsza dziewczynka świata" do dziś regularnie pojawia się na okładkach modowych czasopism, bierze udział w kampaniach reklamowych, a także chodzi po wybiegu. Co ciekawe, Blondeau uznawana jest za jedną z najniższych modelek na świecie - ma 168 cm wzrostu. Thylane Blondeau ma na koncie także rolę w filmie "Bella i Sebastian 2", a w 2016 roku pojawiła się Festiwalu Filmowym w Cannes. Na wydarzenie powróciła po siedmiu latach, prezentując się na czerwonym dywanie w sukience od Givenchy. Jak obecnie wygląda 23-letnia dziś Thylane Blondeau? Choć wydoroślała i zmieniła kolor włosów, nadal łatwo rozpoznać w niej dziewczynkę z dawnych zdjęć za sprawą przepięknych, błękitnych oczu.

Thylane Blondeau miała poważne problemy zdrowotne

Kariera Thylane Blondeau rozkwita do dziś, jednak jej życie prywatne nie było wolne od problemów. Modelka wyjawiła na Instagramie, że w 2020 roku przeszła poważną operację w wyniku pęknięcia torbieli jajnika. Kłopoty zdrowotne niestety powróciły. "Trzy miesiące później mój brzuch znowu zaczął mnie boleć i wszyscy włącznie ze mną myśleli, że to wynik operacji" - wyznała. Ostatecznie Blondeau trafiła na ostry dyżur, bo ból był nie do wytrzymania. Kolejne testy wykryły nową cystę na jajniku. "Lekarz zadzwonił do mnie i kazał mi od razu jechać do szpitala na pilną operację" - relacjonowała. Modelka przekazała, że czuje się już dobrze i zaapelowała do fanów, aby nie ignorowali niepokojących objawów.