Marcela Koterska wydała 20 tys. zł na zęby, teraz pomstuje: "Zjadłam" dwa

W ostatnim czasie celebryci coraz otwarciej mówią o ingerencji w swój wygląd. Wielu z nich decyduje się na zmianę uśmiechu, a w mediach społecznościowych piszą o wybielaniu, prostowaniu czy nawet całkowitej wymianie uzębienia. O zęby postanowiła zadbać także Marcela Koterska. Celebrytka jest jednak załamana tym, jak idzie leczenie.

Marcela Koterska żali się na zęby. Na Instagramie pokazała efekty

Na nieudane doświadczenia Koterska pożaliła się na InstaStories. - Zobaczcie, co zrobiłam w ostatnich dniach - zwróciła się do internautów, robiąc zbliżenie na zęby. - Tak "zjadłam" dwa zęby podczas zgrzytania w nocy - relacjonuje celebrytka. Jak przyznała, problemy z jej zgryzem ciągną się za nią od dłuższego czasu. Koterska zwróciła się do fanów z prośbą o poradę kliniki. - Jeśli znacie kogoś, kto mi zrobi dobrą szynę, dobrze ustawi staw skroniowo-żuchwowy, żebym mogła sobie zrobić zęby w końcu i ich nie zjadać, będę bardzo wdzięczna. Influencerka przyznała także, że jest niezadowolona z dotychczasowej klinki i nie widzi efektów leczenia, mimo że wydała już na nie sporą sumę. "Poradźcie, proszę, jestem już bezradna!" - napisała.

Zostawiłam ponad 20 tys. zł, lekarz obiecywał góry. (...) I nic się nie zmieniło

- dodała.

Ekspertka ostrzega przed "tureckimi zębami"

Ze względu na dostępność terminów, a także przystępne ceny, coraz więcej osób decyduje się na poprawę uśmiechu w tureckich klinikach. Do tego typu ingerencji w uśmiech przyznaje się bardzo dużo rodzimych celebrytek. Dentystka i doktor nauk medycznych, Małgorzata Majewska-Paradowska w rozmowie z Plotkiem przestrzega jednak przed konsekwencjami zabiegów w Turcji. Zwróciła uwagę, że w przypadku wykonywania ich za granicą, niemożliwe stają się ewentualne korekty, a także późniejsza opieka nad pacjentem. - Po zabiegu mogą wystąpić różne, mniejsze i większe komplikacje (...) W przypadku prac wykonywanych w Turcji dostęp do lekarza może być utrudniony, co może prowadzić do nasilenia się komplikacji, a nawet utraty implantów lub prac protetycznych osadzonych na implantach - przekazała nam ekspertka. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.