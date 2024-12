"Co ty masz z nosem?". Wystarczyło jedno słowo i Bomba usadziła hejtera

Sylwia Bomba jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje, jak upływa jej życie z córką, ukochanym Grzegorzem Collinsem, a także od czasu do czasu przygotowuje dla fanów możliwość zadawania jej pytań. Tak było i tym razem. Wśród zainteresowanych taką formą kontaktu z celebrytką, znalazł się i hejter, który nie mógł się powstrzymać od złośliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobaczcie, co Bomba mówi o hejterach

Sylwia Bomba odpisała hejterowi. Wystarczyło jedno słowo

Celebrytka, której sławę przyniósł program TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" już przy pierwszym pytaniu pokazała, że z dystansem podchodzi do hejtu. "Zapracowałaś, a nadal masz wszystko wytykane. Ja tyle nie mam, ale nie zazdroszczę" - czytamy na kaflu zabawy Q&A. Komentarz dotyczył konkretnej sytuacji - przyjęcia córki celebrytki - ale pokazał, jakie ma ona stanowisko do obraźliwych wiadomości. "Żaden emocjonalnie zdrowy człowiek nie napisze pretensji do drugiego o tort i urodziny, więc uwierzcie mi z ręką na sercu, że się tym nie przejmuję. Pokazałam jako 'zjawisko', żebyście wiedzieli, do jakich absurdów dochodzi w internecie" - odpisała Sylwia Bomba. Na kolejny absurd nie musieliśmy długo czekać. Drugie pytanie potwierdziło jej słowa. "Co ty masz z nosem?" - przyczepił się użytkownik Instagrama. Celebrytka odpisała na takim samym poziomie, na jakim było to pytanie. "G**o" - podsumowała, dodając dwie uśmiechnięte emotki.

Także i trzeci, ostatni kafel InstaStories związany z Q&A, dotyczył zawiści. "To, jak ludzie ci zazdroszczą, jest okropne. Brawo dla ciebie, że jesteś silną babką" - skomplementował Bombę inny obserwator. Także i tu Sylwia podzieliła się swoimi przemyśleniami. "Nigdy nikomu nie zazdrościłam. Kiedy ktoś miał coś, co chciałam mieć lub był kimś, kim ja chciałam być, robiłam wszystko, żeby tak było. Skupienie się na sobie i praca dają efekty, a ciężka praca się opłaca. Nigdy nie patrzyłam na ludzi sukcesu z zazdrością i żalem, tylko jako inspiracja i motywacja do działania" - przekonuje gwiazda TTV.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Kuchnia Sylwii Bomby to połączenie nowoczesności z elegancją. Wszyscy fani pytają ją o ten blat

Sylwia Bomba wrzuciła nagranie z córką. I się zaczęło

Jak wspomnieliśmy, Sylwia Bomba nie ukrywa wizerunku córki i chętnie udostępnia z nią nagrania w mediach społecznościowych. Kiedy w sierpniu opublikowała film, na którym miały podobne stylizacje, w komentarzach zawrzało. "A ta mała Tosia to nie powinna się bawić z dziećmi, żeby być dzieckiem? Pani Sylwio, czy pani czasem nie przesadza, wciągając mała w pokazywane swojego życia?" - zapytała jedna z internautek. Bomba i tym razem odpisała na niezbyt przychylny jej komentarz. Co napisała? Przeczytacie o tym TUTAJ: Sylwia Bomba wrzuciła nagranie z córką. Fani się odpalili: "Czy pani czasem nie przesadza?".