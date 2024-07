TikTok nie przestaje zaskakiwać. Na tej platformie można znaleźć najróżniejsze treści. Są osoby, które chętnie dzielą się niesamowitymi historiami ze swojego życia. Viralem stał się filmik przedstawiający przykre doświadczenia pewnego mężczyzny. Gdy ten był nastolatkiem, zmagał się z nadwagą. W klasie maturalnej postanowił zebrać się na odwagę i zaprosić na bal maturalny dziewczynę, która bardzo mu się podobała. Gorzko się rozczarował, a krótkie spotkanie z nią przepłacił traumą. Doświadczenie odrzucenia wpłynęło na jego dalsze życie. Zawalczył o siebie i przeszedł ogromną metamorfozę. Niedługo później role się odwróciły.

Brutalnie go odrzuciła przed balem maturalnym. Po latach doczekał się zemsty

Anthony w licealnych czasach nie należał do najpopularniejszych osób w szkole. Nie uprawiał sportów, walczyć z nadwagą i nie zwracał uwagi na to, co je. Szybko zaczął mieć problemy ze zdrowiem, ale nie chciał, by wpłynęły na jego życie uczuciowe. Przed balem maturalnym sporo się wykosztował, by zrobić wrażenie na wymarzonej partnerce. Wynajął limuzynę i elegancko się ubrał, jednak wybranka nie doceniła jego wysiłków. Molly nie tylko odrzuciła zaproszenie, ale i upokorzyła go, wyśmiewając jego wagę. Chłopak w pewnym momencie w wyniku niezdrowego odżywania i braku ruchu zaczął ważyć 150 kilogramów. Przykre doświadczenie było również momentem refleksji na temat własnego zdrowia. Anthony dowiedział się, że ma problemy z sercem. Postanowił całkowicie zmienić styl życia i zawalczyć o sprawność. Zdjęcia przedstawiające metamorfozę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Po upokorzeniu całkowicie zmienił swoje życie

Gdy wprowadził regularną aktywność fizyczną i zmienił sposób odżywiania, zaczął szybko zauważać efekty. Udało mu się zrzucić 50 kilogramów, zmężniał i zyskał więcej pewności siebie. Zaczął też tatuować ciało. Po latach dorosła już Molly, która kiedyś go wyśmiała, napisała do niego wiadomość prywatną, w której przeprosiła za swoje zachowanie. Zaprosiła też Anthony'ego na randkę, nie szczędząc mu przy tym komplementów. Anthony nie zapomniał o przeszłości i opracował plan zemsty. Zgodził się, ale tylko na pozór, by nie pojawić się na spotkaniu. Uznał, że wystawi Molly i tym samym pokaże jej, jak on czuł się lata temu.