12 lipca na YouTubie pojawił się najnowszy teledysk Maty. Już wiemy, że zagrała w nim jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Doda czy Roxie Węgiel? Niektórzy fani do tej pory mają niezłą zagwozdkę. Wszystko przez to, że kobieta, która przyjęła współpracę od Maty i Whie 2115, ma blond włosy i jest kuso ubrana w różowy komplet złożony z topu i mini spódniczki. Na pierwszy rzut oka wielu od razu mówi: to Doda! A jaka jest prawda?

Doda czy Roksana Węgiel? Fani są zdezorientowani

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z planu i to właśnie tam rozgorzała dyskusja. Już wiadomo, że w teledysku wystąpiła... Roksana Węgiel, co dla wielu było szokiem. "Pierwsza myśl: Doda", "Przez chwilę myślałam, że to Doda" - zwróciły uwagę użytkowniczki platformy. Pod drugim komentarzem pojawiły się inne. Wielu było zaskoczonych, że to jest właśnie 19-latka. "Ja do tej pory biję się z myślami", "Jakbyś tego nie napisała, to dalej bym myślał". Zdjęcia z teledysku znajdziecie w naszej galerii na górze strony. A w naszej sondzie dajcie znać, czy wiedzieliście od razu, że to Roxie! Niektórzy zwrócili uwagę, skąd może wynikać podobieństwo gwiazd, choć dzieli je tyle lat. Dla wielu elementem wspólnym są usta. Jakiś czas temu zapytaliśmy Roksanę Węgiel, czy poprawiała urodę. Co usłyszeliśmy?

Akurat nie robiłam żadnych poprawek. Schudłam kilka kilogramów po 'Tańcu z gwiazdami'. Wcześniej też miałam taki moment, gdzie po prostu dużo ćwiczyłam i stąd szczęka się zarysowała. A policzki mam po mamie. (...) Uważam, że jeżeli ktoś chce sobie coś zrobić, aby się lepiej poczuć, to nie ma problemu, ale uważam, że wszystko z umiarem i wszystko w swoim czasie. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Ja nie mam z tym problemu

- wyznała w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Roksana Węgiel majstrowała przy twarzy? Wskazała konkret. "Obczajcie moją mamę" [PLOTEK EXCLUSIVE].

Doda i Roksana Węgiel. Jakie mają relacje?

Doda od lat śledzi karierę Roksany Węgiel. Nie ukrywała, że kibicowała jej, gdy ta była w "Tańcu z gwiazdami". Głośno wyraziła swoje niezadowolenie, gdy okazało się, że Kryształowa Kula trafiła do Anity Sokołowskiej. A co 19-latka myśli o starszej koleżance z branży? "Powiem szczerze, że inspiruje mnie pod względem tego, jaka jest. Tego, że nigdy nie pozwoliła stłamsić prawdziwej siebie. Zawsze miała swoje zdanie, wiedziała, co robi i po co to robi. Więc zdecydowanie pokłony w jej stronę za to, że taką drogę przebrnęła. Autentycznie. Bo nie sztuką jest przebrnąć tyle lat w show-biznesie, udając kogoś, kim się nie jest ona od początku była sobą i nadal jest" - wyznała w rozmowie z portalem ShowNews Roksana Węgiel.