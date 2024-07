Aida Kosojan-Przybysz to jasnowidzka, która dar przewidywania przyszłości odziedziczyła po kobietach w swojej rodzinie, czyli mamie i babci. W przestrzeni publicznej znana jest jako wróżka Aida. Na jej profilu na Instagramie często udostępniała przepowiednie i motywacyjne przesłania, ale ostatnio miała dłuższą przerwę. Jedna z ostatnich publikacji miała miejsce w lutym. Wróżka Aida po kilku miesiącach przerwy w końcu wróciła z kolejną motywacyjną publikacją. Chcecie ją poznać?

Wróżka Aida wróciła z nowym motywacyjnym przesłaniem. Poleciła ćwiczenia

Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie skupiła się na prowadzeniu warsztatów i nie miała zbyt wiele czasu na media społecznościowe. Po pięciu miesiącach w końcu wróciła z kolejnym przesłaniem motywacyjnym na najbliższy czas. Wróżka wspomniała o ważnym geście, który w dzisiejszych czasach jest coraz rzadziej używany. "Uśmiech na twarzy, maluje ją emocjami. Radość. Skrępowanie. Zawstydzenie. Wdzięczność. Przychylność. Uśmiech to wyjątkowa siła, która przyciąga ludzi, rozchmurza i rozjaśnia ich twarze" - napisała Aida. Wróżka podkreśliła, że używanie uśmiechu może bardzo wpłynąć na nasze relacje z innymi. To także pierwszy krok, który bada grunt nowych relacji, dlatego warto nad nim pracować. Podkreśliła, aby każdego dnia poświęcić chwilę na to, aby popracować nad własnym uśmiechem

Zacznij się częściej uśmiechać. Zacznij od siebie w porannym spojrzeniu w lustro

- dodała Aida.

Fani wróżki Aidy długo czekali na taką publikację. "Było pusto bez nich"

W komentarzach odezwali się wygłodniali motywacyjnych treści fani wróżki Aidy, którzy jednomyślnie przyznali, że uśmiech jest bardzo ważnym elementem budowania relacji z innymi. "Uśmiech to taki klucz do innych ludzi. Cieszę się na ten post, bo pusto bez nich", "Uśmiecham się non stop. Nawet śpię z uśmiechem na twarzy. Uśmiecham się do ludzi, a oni odwzajemniają ten uśmiech" - czytamy. Pojawiły się także bardzo osobiste wyznania. "Uśmiechałam się kiedyś częściej, ale kiedy mama zaczęła chorować, zniknął uśmiech z twarzy i radość. Marzę o powrocie mamy do zdrowia i uśmiechu jej i mojego" - napisała jedna z internautek.