"Big Boy" zrzucił koszulkę na plaży. Pochwalił się "OLIMPIJSKĄ formą"

Mateusz Borkowski znany jest szerszej publiczności jako "Big Boy". Mężczyzna występuje w popularnym programie rozrywkowym "Gogglebox. Przed telewizorem", emitowanym na antenie TTV. Na przestrzeni lat Mateusz Borkowski przeszedł wielką metamorfozę. Mężczyzna mierzył się z otyłością, a w najbardziej krytycznym momencie jego waga wyniosła aż 250 kilogramów. To mocno utrudniało mu codzienne funkcjonowanie, a nawet wykonywanie najprostszych czynności. W pewnym momencie "Big Boy" postanowił zmienić swoje życie. Ciężka praca się opłaciła. Finalnie mężczyzna schudł 170 kilogramów. Obecnie z dumą prezentuje odmienioną sylwetkę. Tym razem zamieścił zdjęcie z egzotycznych wakacji.

Mateusz Borkowski z "Goggleboxa" pochwalił się zdjęciem z wyjazdu. Zapozował bez koszulki

Mateusz Borkowski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania obserwuje prawie 230 tys. użytkowników. Mężczyzna chętnie dzieli się nowinkami i publikuje kadry z życia prywatnego. Obecnie przebywa na tropikalnym wyjeździe. Zamieścił bowiem zdjęcie prosto z Madagaskaru. Na opublikowanej fotografii możemy zobaczyć, jak pozuje na plaży bez koszulki. Do postu został załączony krótki opis. "Forma olimpijska już osiem lat się pięknie prezentuje" - napisał. Oprócz tego załączył również kilka hasztagów, z jednego z nich możemy wywnioskować, że na słonecznej plaży obchodził urodziny. Zdjęcia "Big Boya" możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Mateusz Borkowski z "Goggleboxa" przeszedł ogromną przemianę. Internauci nie kryją zachwytu

Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i tłumie ruszyli do komentowania. Jedni zasypali celebrytę komplementami dotyczącymi wyglądu, a inni zdecydowali mu się przekazać życzenia urodzinowe. "Wszystkiego, co najlepsze! Sto lat", Najważniejsze, że jesteś zdrowy, a brzuchem się nie przejmuj", "Wszystkiego najlepszego i nie ma co najważniejsze, że jesteś zdrowy i szczęśliwy", "Dużo zdrówka! A reszta zależy tylko od ciebie" - czytamy w sekcji z komentarzami. To jedynie nieliczne reakcje, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. Warto wspomnieć, że metamorfoza "Big Boya" trwała kilka lat i nie należała do najłatwiejszych. Zmiany zapoczątkowały się od wprowadzenia nowych nawyków żywieniowych. Później przyszła pora na wprowadzenie aktywności fizycznej. Nie obyło się również bez operacji bariatrycznej. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Big Boy przekazał zaskakujące wieści! "Mnie też to czeka".