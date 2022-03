Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny niedawno wzięli ślub i poinformowali, że spodziewają się dziecka. Młoda mama dotąd nie pisała wiele na temat swojego stanu. Miała za to kilka uwag na temat ciąży Rihanny.

Zobacz wideo Marta Paszkin pakuje się do przeprowadzki. "Jestem trochę umęczona"

Marta Paszkin o ciąży Rihanny. "Maluszek się przeziębi"

Pod koniec stycznia Rihanna i A$AP Rocky potwierdzili, że spodziewają się dziecka. Zrobili to w nietypowy sposób, bo wokalistka z dumą prezentowała goły brzuch podczas spaceru po nowojorskim Harlemie (miała na sobie płaszcz, który rozpięła tuż nad brzuchem). Od tamtej pory Rihanna pojawia się na ściankach i czerwonych dywanach w stylizacjach, które odsłaniają jej brzuch. Takie zachowanie wywołało dyskusję na temat normalizowania kobiecego ciała w czasie ciąży. Marta Paszkin podeszła do sprawy jednak z innej perspektywy. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zastanawiała się wszak, czy maluszek (ale już nie ciężarna mama) przeziębi się. Temat poruszyła na InstaStories i zrobiła ankietę.

Czy tylko ja, patrząc na tę stylizację, mam wrażenie, że maluszek się przeziębi? - napisała pod zajęciem Rihanny.

Tak, wygląda jakby miał się przeziębić - brzmiała pierwsza z odpowiedzi.

Nie, nie jest to możliwe - zastanawiała się.

Marta Paszkin zrobiła instagramową ankietę Fot. Instagram/ marta_paszkin

Obu mamom życzymy zdrowia.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc