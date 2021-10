Znaki zodiaku mogą dać nam wiele wskazówek na temat naszego życia, ale też nieźle w nim namieszać. Często uważamy, że osoby urodzone w konkretnych miesiącach obdarzone są charakterystycznymi cechami. Sprawdźcie, jak jest w przypadku obsady jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Co znaki zodiaku mogą powiedzieć nam na temat znanych i lubianych aktorów i aktorek.

Byk - Anna Mucha i Małgorzata Pieńkowska

Anna Mucha i Małgorzata Pieńkowska są zodiakalnymi Bykami. Osoby spod tego znaku charakteryzują się dużą dokładnością, systematycznością i uparcie dążą do wyznaczonego celu. Byki dobrze czują się przede wszystkim wśród ludzi, których dobrze już znają. W związkach bywają zaborczy i zazdrośni. Nie można im także odmówić namiętności. Kobiety spod tego znaku to urodzone flirciary, które nie jednemu mężczyźnie zawróciły w głowie.

Rak - Teresa Lipowska i bracia Mroczek

Czego możemy dowiedzieć się na temat Teresy Lipowskiej i braci Mroczek? Okazuje się, że zodiakalne Raki to osoby bardzo wrażliwe i emocjonalne. Żaden inny znak zodiaku nie ma tak mocno rozwiniętej empatii. Chętnie pomagają innym, jednocześnie niewiele zdradzają na temat swoich emocji i doświadczeń. Mężczyzna Rak wykazuje silnie rozwinięte zdolności analityczne, jednak jego emocjonalność i kierowanie się uczuciami często wpływa na jego postrzeganie świata oraz podejmowanie decyzji. Kobieta spod tego znaku jest przede wszystkim opiekuńcza, w związku wykazuje się dużą romantycznością i bardzo emocjonalnie reaguje na wszystkie porażki.

Panna - Marcin Bosak

Urodzony 9 września Marcin Bosak to zodiakalna Panna. Okazuje się, że osoba spod tego znaku charakteryzuje się praktycznym podejściem do życia. Jest rozważna, świetnie zorganizowana i stawia przede wszystkim na rozwój osobisty. Otoczenie często postrzega Pannę jako osobę zarozumiałą, która w kontaktach towarzyskich jest na ogół wycofana, nieśmiała i małomówna. Drobiazgowość i krytycyzm zodiakalnej Panny wynikają z jej perfekcjonizmu. To jeden z tych znaków zodiaku, który wysoko stawia sobie poprzeczkę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Waga - Katarzyna Cichopek

Osoby urodzone między 23 września a 22 października są zazwyczaj skromne, ale bardzo charyzmatyczne i towarzyskie. Katarzyna Cichopek jako zodiakalna Waga cechuje się optymizmem i komunikatywnością. Osoby spod znaku Wagi są dobrymi współpracownikami, zarażają pozytywną energią i tworzą przyjazną atmosferę w zespole. Często to także dobrzy przyjaciele z niesamowitym poczuciem humoru. Waga jest również bardzo wymagająca względem swojego partnera, do związku wnosi tyle, ile może otrzymać w zamian. Kobieta Waga wykazuje się czułością, delikatnością i potrafi być bardzo czarująca.

Koziorożec - Weronika Rosati

Okazuje się, że Koziorożec to największy konserwatysta w całym zodiaku. W zachowaniu osób urodzonych pod tym znakiem dominuje poczucie odpowiedzialności i praktyczności. Koziorożce konsekwentnie dążą do wyznaczonego celu i nie boją się wyzwań. Warto również dodać, że są to osoby bardzo wrażliwe, choć nie okazują publicznie swoich uczuć, są w stanie poświęcić całe serce najbliższej osobie. Kobiety spod tego znaku potrzebują dużo czasu, żeby dojrzeć do poważnego związku. Często trzymają swoje emocje pod kontrolą i nie pozwalają, żeby ktokolwiek zawróciłby im w głowie. To mogłoby odciągnąć je od realizacji planów związanych z karierą.