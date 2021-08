Fagata oskarżona o pobicie. Jej była przyjaciółka publikuje szokujące zdjęcia

W nocy z 13 sierpnia na 14 sierpnia Masza Graczykowska opublikowała serię InstaStories, w których poinformowała o pobiciu. Influencerka twierdzi, że Fagata, czyli Agata Fąk, uderzyła ją drzwiami i "bardzo się na niej zawiodła". Przyjaciółki bawiły się wspólnie na FEST Festivalu w Chorzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Fagata uważa się za przykład niedziałającego systemu edukacji seksualnej w szkole

Sprawę szybko skomentował przyjaciel Agaty Fąk, który był świadkiem całej sytuacji. Jak podaje, w pewnym momencie on i Fagata rozstali się z Maszą. Influencerka udała się sama do pokoju hotelowego, gdzie opublikowała szokujące zdjęcie - miała krwawiącą ranę na skroni.

Fagata pokazała film z kliniki. Powiększyła pośladki i odessała tłuszcz

I wy się dziwicie, że ja nie mogę się dogadać z kimś, kto robi takie rzeczy pod wpływem środków psychoaktywnych? - skomentował przyjaciel Fąk - McKsiąże, zdjęcie udostępnione przez Maszę Graczykowską.

Masza oskarża Fagate o pobicie Zdjęcie Screen Instagram / https://www.instagram.com/mcksiaze/

Co Fagata zobaczyła w pokoju hotelowym?

Kiedy influencerzy dotarli do hotelu zastali przerażający obraz. Pościel była ubrudzona we krwi. Agata Fąk powiedziała, że Masza prawdopodobnie sama zrobiła sobie krzywdę i teraz próbuje ją oczernić. Graczykowska z kolei twierdzi, że to Agata miała ją uderzyć drzwiami. Ostatecznie influencerzy zawiadomili o sprawie pogotowie i policję.

Jeśli macie taką przyjaciółkę, z którą zawsze dobrze się bawicie i wstawiacie, wiedzcie, że to nie wypali kiedy wy znajdziecie się w potrzebie - powiedziała w jednym z InstaStory Masza.

Dziewczyna poinformowała także, że Fagata nie zawiadomiła służb dlatego, że się o nią martwi - według niej Agata chciała ją jedynie upokorzyć i unieważnić jej słowa. Graczykowska poinformowała, że w karetce otrzymała zaświadczenie o trzeźwości i nikt jej nie może nic zarzucić. Jest jej przykro, ponieważ miała Fagatę za bardzo bliską i zaufaną osobę.

Gąsiewska: Złapałam dwa mandaty. Będzie się odwoływać. Do celebrytów: TEGO NIE ROBIMY

Agata Fąk poczuła się zaatakowana i poprosiła swoich obserwatorów, aby wysłali jej nagrania, jeśli mają takowe w posiadaniu. Powiedziała, że Masza usunęła InstaStories dotyczące afery, a padły tam poważne oskarżenia w jej stronę. Graczykowska twierdzi, że Fagata uderzyła ją drzwiami i dlatego ma ranę na skroni. Później jednak podała, że nikt nikogo nie uderzył. Fąk uznała, że jest to zbyt poważna sprawa, aby próbować ją rozwiązać na forum internetowym - ma zamiar udać się z dowodami na policję.