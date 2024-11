Patricia Kazadi pierwszy raz pojawiła się telewizji, gdy w 2002 roku wystąpiła w "Szansie na sukces". Celebrytka miała wówczas 14 lat. Później pojawiła się w serialu "Egzamin z życia", który przyniósł jej ogólnopolską popularność. Od tego czasu jest w kraju niewątpliwie gwiazdą. I choć show-biznes ma oczywiście swoje blaski, to i pojawiają się cienie. Kazadi po latach wyjawiła, co ją spotkało ze strony znanego aktora. Była wtedy nastolatką.

Patricia Kazadi przerwała milczenie po latach. To usłyszała od znanego aktora

Na 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Z tego powodu na YouTube pojawił się rozmowa Patricii Kazadi z Joanną Racewicz oraz Agnieszką Sugier. Gwiazda postanowiła wrócić do czasów, gdy miała 14 lat. Pojawiała się wówczas na planie jednej z produkcji. Okazuje się, że znany aktor rzucał wobec niej niewybredne komentarze.

Jak byłam na planie, byłam nastolatką, miałam około 14 lat, mój współaktor był już pełnoletni, miał 21- 22 lata i zawsze z kolegami były komentarze natury seksualnej do mojej osoby, do dziewczyny wtedy dorastającej

- opowiedziała. - Dziś patrzę na moje rodzeństwo i dla mnie 14 lat to dziecko. To nie jest kobieta - podkreśliła Kazadi. Wyjawiła, że znosiła te wypowiedzi i starała się odbijać piłeczkę "na zasadzie 'haha' albo no wiadomo". - To były moje mechanizmy obronne. Wydawało mi się, że tak to na planie wygląda. Na tamten czas nie była to przecież przemoc seksualna. Nikt mnie nie zgwałcił. Nikt mnie nie dotykał, więc wydawało mi się, że to normalne, że tak praca na planie z dorosłymi wygląda. Jestem najmłodsza, więc muszę się dostosować - mówiła w podcaście.

Patricia Kazadi po latach zdecydowała się na konfrontację

Celebrytka spotykała się z ów aktorem na innych planach zdjęciowych i dostrzegała, że cały czas pozwalał sobie na tego typu komentarze. Kazadi postawiła na konfrontację. - Najpierw zareagowałam przy wszystkich, mówiąc "nie mów tak do mnie, to nie jest w ogóle na miejscu". Oczywiście ten "przestań", klepnął mnie w plecy i temat został zakopany pod dywan - relacjonowała. Ta reakcja zdenerwowała aktorkę i poszła porozmawiać z aktorem. - Powiedziałam: "Czy zdajesz sobie sprawę, co robisz, że twoje teksty, mobbing, bo to była przemoc seksualna werbalna, bardzo wpłynęła na moje życie". On się popłakał - mówiła.

Okazało się, że rozmowa wpłynęła na aktora, który ma dwie córki. - Jedna z nich jest w wieku, w którym ja byłam, gdy on sobie na te żarty pozwalał. Nim coś potrząsnęło. Był w szoku, bo nie zdawał sobie sprawy. Wydawało mu się, że przecież żartujemy, na planach tak jest, wszyscy tak gadają. Jak on się popłakał, to ja sobie zdałam sprawę, że nie wszyscy są z natury źli, niektórzy z zasiedzenia powielają złe mechanizmy, nie będąc świadomym tego, co robią. Nie usprawiedliwiam go, absolutnie - podsumowała gwiazda.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.