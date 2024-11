To nie koniec prawnych problemów Kany'ego Westa. Raper po głośnym rozwodzie z Kim Kardashian na krótko zniknął z mediów. Zdawało się, że ułożył życie uczuciowe u boku nowej ukochanej, którą media określiły kopią byłej żony. Raper został też zablokowany na serwisie X z powodu zamieszczania wulgarnych i antysemickich wpisów. Nie zerwał z kontrowersjami, a jakiś czas temu wyszło na jaw, że miał złożyć matce nowej żony Bianki Censori niemoralną propozycję. Chciał, żeby jej córka na wszystko patrzyła. Ukochana artysty nie komentuje jego stylu życia, ale milczeć nie zamierzają inne kobiety, które miały okazję z nim współpracować. Kolejna z nich zdecydowała się złożyć pozew.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłócić się można wiele lat. Oto konflikty wszech czasów w muzyce

Kanye West pozwany przez kolejną kobietę. Miał dopuścić się napaści na tle seksualnym

Jak podały zagraniczne serwisy, modelka Jenny An kilka dni temu złożyła w sądzie pozew przeciwko Kanye Westowi. Jak wynika z jego treści, raper miał dopuścić się napaści na tle seksualnym w trakcie realizacji zdjęć do utworu La Roux "In for the Kill". Do szokujących scen miało dojść w 2010 roku w nowojorskim hotelu Chelsea. Jak ustalił "Rolling Stone", raper nie tylko miał posunąć się do duszenia modelki. Jak czytamy, siłą została zakneblowana, a w tym czasie West miał symulować wymuszony stosunek oralny. W trakcie ponoć wykrzykiwał: "To sztuka. To jest k***a sztuka. Jestem jak Picasso". Jak twierdzi Jenny An, szokująca scena trwała około minuty, a ona sama w pewnym momencie straciła świadomość.

Na wizji oskarżony West zaczął dusić powódkę jedną ręką, a następnie owinął drugą rękę wokół jej szyi i kontynuował duszenie obiema rękami. Następnie włożył jej kilka palców do gardła, a także ją zakneblował

- można przeczytać w akcie oskarżenia, do którego dotarł "Rolling Stone".

W pozwie modelka zwróciła uwagę, że wytwórnia płytowa i inne "wysoko postawione osoby" w branży próbowały "zatuszować" całą sytuację. Oskarżyła również Universal Music Group o zaniechanie podjęcia czynności wyjaśniających. Warto wspomnieć, że fragment filmu nakręcony przez rapera nigdy nie znalazł się w oficjalnym teledysku La Roux.

Wcześniej była współpracownica Westa zdecydowała się złożyć pozew. Lauren Piscotta ujawniła, że Kanye miał w niestosowny sposób traktować swoje pracownice. Zeznała, że podczas jednego z przyjęć rapera, jej i innym osobom podano napoje i nakazano wypić całość, pod groźbą opuszczenia imprezy. Niedługo później miała stracić świadomość, a od rapera dowiedziała się, że rzekomo doszło między nimi do zbliżenia.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.