"Mam talent!" to program, który podbił cały świat. W wielu krajach powstały różne wersje formatu, który gościł mnóstwo utalentowanych osób. W 2014 roku do show przyszła grupa taneczna Kings and Queens. Zespół na tyle zachwycił jurorów, że przeszedł do półfinałów. Wśród członków grupy znalazła się Kerri-Anne Donaldson, która niewątpliwie była obdarzona talentem. Niedawno w sieci pojawiła się smutna informacja o śmierci kobiety. Tancerka miała zaledwie 38 lat. Okoliczności jej odejścia są przerażające.

Gwiazda "Mam talent!" nie żyje. Kerri-Anne Donaldson zmarła w tragicznych okolicznościach

Kariera Kerri-Anne Donaldson nabrała rozpędu tuż po udziale w "Mam talent". Tancerka zdobyła popularność w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się swoją codziennością. Publikowała treści prywatne, jak i zawodowe. Niedawno wyszło na jaw, że Kerri-Anne na długo przed śmiercią zmagała się z problemami psychicznymi. Odejście młodej tancerki jest wciąż owiane tajemnicą. Sprawa nie została nadal zamknięta, a na jaw wychodzą nowe fakty. Okazało się, że kobieta przed śmiercią została zatrzymana. Okoliczności nie są jednak jasne. Później Kerri-Anne zaginęła, co zostało zgłoszone na policję przez bliskich. W końcu się jednak odnalazła. Niedługo potem przedawkowała nieznaną substancję, przez co musiała być hospitalizowana. Po wypisie ze szpitala została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu.

Gwiazda "Mam talent" nie żyje. Trwa śledztwo w sprawie jej śmierci

Portal Daily Mail przekazał również, że po wypisie ze szpitala Kerri-Anne została przekazana pod opiekę siostry. Niedługo później kobieta zmarła. Jej ciało zostało znalezione w mieszkaniu w Farnoborugh w Wielkiej Brytanii. Z sekcji zwłok wynika, że odeszła w wyniku powieszenia. Rodzina Kerri-Anne walczy o sprawiedliwość. Chce więcej informacji na temat ostatnich dni gwiazdy "Mam talent!". "Poprosili o zapoznanie się z ocenami ryzyka przeprowadzonymi przez policję i poprosili o dostarczenie dodatkowych materiałów na temat wypisu tancerki ze szpitala" - przekazał Daily Mail. ZOBACZ TEŻ: Jedna z gwiazd "Mam talent!" wyleci z hukiem"? "Nic personalnego, musi zrobić miejsce" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.