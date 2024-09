Youtuber podarował powodzianom cztery domy. Sprawę nagłośnili mieszkańcy

Cała Polska od wielu dni żyje ogromną tragedią, jaką jest powódź na południu i zachodzie kraju. Straty są niewyobrażalne, na oczach wielu osób zniknął cały dobytek ich życia. Polacy zareagowali natychmiast i zaangażowali się w pomoc dla osób dotkniętych powodzią. Na nietypowy gest zdecydował się influencer Kamil Labudda, znany w internecie jako Budda. Jak się okazuje, youtuber przekazał powodzianom gotowe domy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zareagował na krytykę

Wyjątkowy gest Buddy. Tak pomógł powodzianom z Paczkowa

Budda od dawna jest znany z udziału w akcjach charytatywnych, które często nagłaśnia w sieci. Tym razem jednak nie chciał chwalić się swoim gestem. Wyręczyli go w tym za to mieszkańcy dotkniętego powodzią Paczkowa, którzy dostali od youtubera nietypowe wsparcie. Budda przewiózł do miejscowości cztery gotowe domy dla rodzin, które w powodzi straciły cały dobytek. Informacja ta dotarła do dziennikarzy Kanału Zero, z którym zgodził się porozmawiać influencer. Jak przyznał, nie chciał sam chwalić się swoim gestem. - Dlatego, że łatwo jest narzucić narrację, że pomaga się po to, żeby tylko i wyłącznie się pokazywać w wywiadach, więc to pewnie wynika troszeczkę z tego. Rzeczywiście pojawił się przeciek od lokalnej ludności, który mówił o tym, jaki mamy tutaj bardzo niestandardowy pomysł - powiedział.

Budda dodał, że przywiezione domy jeszcze tego samego dnia są już gotowe do zamieszania. - Są wyposażone, podpięte do prądu, do przyłącza kanalizacyjnego - zaznaczył. Zdradził też, że każdy z domów ma powierzchnię ok. 60 m kw.

Są to pieniądze niemałe, nie ma się co oszukiwać. (...) Ale w takim domu można nie tylko przetrwać zimę, ale też odbudować się przez najbliższy rok czy dwa, bo to jest pełnowymiarowe mieszkanie

- podkreślił youtuber.

To nie pierwsza podobna akcja Buddy

Budda jest rozpoznawalny w sieci m.in. właśnie ze względu na zaangażowanie w akcje charytatywne. Youtuber często przekazuje na szczytne cele bardzo duże kwoty. W styczniu tego roku furorę zrobiło nagranie, gdy w przebraniu staruszka wrzucił do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 100 tys. zł. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.