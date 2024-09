Za sprawą ulewnych deszczów rzeki w Polsce wezbrały, zalewając okoliczne tereny mieszkalne. Silny nurt uszkodził wiele domów. Najgorsza sytuacja panuje w południowej części kraju, gdzie służby mundurowe od kilku dni walczą z żywiołem i przerażającą siłą wody. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Tomasz Siemoniak przekazał we wtorek, że obszar stanu klęski żywiołowej obejmie także powiat świdnicki, lubański, krapkowicki, dzierżoniowski, brzeski oraz kędzierzyńsko-kozielski. Kabaret Paranienormalni 15 września poinformował o odwołaniu występów przez powodzie. "Jesteśmy w trasie z kabaretem, występujemy, ale pojawia się dylemat moralny - wypada wychodzić na scenę w takiej chwili? Wracamy do domu" - przekazał Robert Motyka. Dołączył również informację o zweryfikowanej zbiórce na powodzian. Na Facebooku kabaretu pojawiło się nowe oświadczenie. Kabareciarze nie pozostają obojętni na sytuację osób, które w wyniku podtopień straciły cały swój dobytek.

Paranienormalni z pomocą dla poszkodowanych. "Piękny gest"

Potwierdzono cztery ofiary śmiertelne powodzi w naszym kraju. Wiele osób straciło niemal cały swój dobytek. Dla potrzebujących zostały uruchomione zbiórki pieniędzy. Wsparcie i chęć pomocy wyraziło również wiele znanych osób. Zaangażowaniem wykazali się również przedstawiciele m.in. InPostu i WOŚP-u. Polacy z terenów, które ominął niszczycielski żywioł, jednoczą się i łączą siły, przygotowując paczki żywnościowe czy rozkładając worki z piachem. Członkowie kabaretu Paranienormalni także zdecydowali się pomóc. W mediach poinformowali o przekazaniu część dochodu z nadchodzących weekendowych występów na rzecz powodzian.

W geście solidarności kabaret Paranienormalni przekaże część dochodu z nadchodzących występów na cele pomocowe dla powodzian

- czytamy.

Post kabareciarzy został bardzo ciepło przyjęty przez fanów, którzy podkreślili w komentarzach, że ich postawa jest godna pochwały i naśladowania przez polityków. "Jesteście wielcy", "Piękny gest. Myślę, że politycy powinni iść w wasze ślady i przekazać swoje całe diety na taki szczytny cel", "Świetna inicjatywa. Brawo" - czytamy.

Gwiazdy apelują o pomoc dla powodzian

W mediach społecznościowych założono wiele zbiórek na rzecz poszkodowanych przez powodzie osób. Należy pamiętać, by wspierać zbiórki zweryfikowane. Celebryci przekazują informacje, gdzie można wpłacić na potrzebujących. "Ciężko przejść obojętnie, patrząc, co się dzieje z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki" - napisała Anna Lewandowska, która podlinkowała stronę Caritasu i Polskiego Czerwonego Krzyża. Wsparcie zapowiedział także Rafał Brzoska. "Uruchamiamy cały dostępny tabor drogowy, by dostarczać nieodpłatnie pomoc napływającą z różnych regionów kraju w rejon klęski żywiołowej" - przekazał założyciel InPostu. Joanna Opozda i Karolina Korwin Piotrowska zwracały uwagę, żeby w trudnej sytuacji pamiętać również o zwierzętach.