Księżna Kate powróciła do ważnej tradycji. 6 grudnia w opactwie Westminsterskim odbędzie się świąteczny koncert zatytułowany "Together At Christmas". Wydarzenie odbywa się w godzinach wieczornych, ale już wcześniej do mediów trafiły pierwsze zdjęcia. Widać na nich prowadzącą koncert księżną Kate.

Księżna Kate zadała szyku w czerwieni. Spójrzcie na ten uśmiech

Fani żony księcia Williama są z pewnością uradowani tym, że coraz częściej bierze udział w wydarzeniach publicznych. Księżna Kate nie mogła ominąć wyjątkowego okresu, jakim jest oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Przybyła do Windsoru już o 16.00, aby osobiście dopilnować przygotowań do ceremonii. W wydarzeniu mają także uczestniczyć bliscy księżnej Kate, czyli jej mąż oraz trójka dzieci. Sama zainteresowana zadbała o elegancki strój na tę okazję. Pokazała się mediom w czerwonym, zimowym płaszczu Alexandra McQueena z czarną kokardą, która świetnie pasowała do czarnych kozaków na szpilce od Ralpha Laurena. Wyszło świątecznie i jednocześnie kobieco. Jak wam się podoba taki look?

Księżna Kate postawiła na kosztowne dodatki. Jej bransoletka nie jest przypadkowa

"Daily Mail" podaje, że żona księcia Williama zadbała o każdy detal świątecznej stylizacji. Miała na sobie spódnicę w kratkę, a także drogą biżuterię - mowa o kolczykach z perłami Mulberry Amberley Baroque Pearl. Do tego złota bransoletka Halcyon Days, która kosztuje ok. 110 funtów. Mówi się, że ten element biżuterii jest prezentem od księcia Williama i ponadto może nawiązywać do zmarłej księżnej Diany. Wszystko przez to, że model nosi nazwę Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold Bangle. W nazwie ukrywa się kwiat niezapominajka, a to właśnie ta roślina była uwielbiana przez księżną Dianę. Warto zaznaczyć, że synowa księżnej Diany wiele razy występowała w kreacjach inspirowanych jej stylem. Bywała w sukienkach w kropki, często zakłada duże, eleganckie kapelusze, a także mówiono, że księżna Kate wręcz skopiowała kolczyki księżnej Diany. Jedno jest pewne - obie damy po dziś dzień są ikonami mody.