Mąż księżniczki Kaliny stanął w jej obronie. Ma dość krzywdzących plotek  

Księżniczka Kalina jest córką ostatniego cara Bułgarii Symeona II i hiszpańskiej arystokratki Margarity Gómez-Acebo y Cejuela. Księżniczka i jej mąż Kitín Muñoz rzadko pojawiają się publicznie. Potomkini cara w przeszłości złamała dwa zęby. Udała się do dentysty, ale specjalista "wwiercił się zbyt głęboko w podstawę jej kości szczęki i nieodwracalnie ją uszkodził" - wyjaśnił zięć arystokratki Simeona Saxe-Coburgotsky'ego. Później musiała walczyć o życie, a błąd medyczny spowodował infekcję wirusową i ostry stan zapalny organizmu. Podczas każdego z jej wystąpienia pojawiają się krzywdzące komentarze, oceniające jej wygląd. 52-letnia księżniczka próbowała poradzić sobie z traumą podczas intensywnych treningów. Plotki sugerujące operacje plastyczne jednak nie ustawały. Jej mąż postanowił na nie zareagować.

Księżniczka Kalina padła ofiarą błędu medycznego. Zarzuca się jej nieudane operacje plastyczne

Księżniczka Kalina dała się poznać za sprawą rzucających się w oczy stylizacji i mocnych makijaży. Sporo pisze się również o jej imponującej muskulaturze, a także sugeruje operacje plastyczne, w tym rhinoplastykę, czyli operację plastyczną nosa. Zdaje się, że Kalina jest najbardziej wysportowaną arystokratką. Sport pomógł jej w trudnym momencie życia, gdy nie mogła zaakceptować swojego wyglądu. "Jestem oddana treningom z obciążeniem, dbam o zdrowie fizyczne, jestem sportowcem" -mówiła w rozmowie z portalem LOC.

Po nieudanej wizycie u dentysty Kalina niedługo później wyruszyła wraz z mężem w rejs. Doradzono jej, by płukała gardło wodą morską zmieszaną ze słodką. Jednak ból nie ustawał i pojawiły się kolejne problemy. "Musiała wziąć antybiotyk i środki przeciwbólowe. Nie było możliwości uzyskania pomocy ani udania się do szpitala. Warunki na morzu spowodowały poważne zaostrzenie infekcji. Jej stan znacznie się pogorszył, a zapalenie objęło część jej oka. Musieliśmy szybko wrócić na ląd i tak się stało" - wyznał jej mąż, który jest hiszpańskim podróżnikiem, w rozmowie magazynem "Hello!".

Mąż księżniczki Kaliny stanął w jej obronie. Ma dość krzywdzących plotek

Księżniczka Kalina prawie straciła oko. Jak wyjaśnił jej ukochany, infekcja u arystokratki rozwinęła się do tego stopnia, że trzeba było ją pilnie operować. "Pozbycie się infekcji było najważniejsze, kwestie estetyczne schodziły na dalszy plan" - podkreślił żeglarz i mąż Kaliny. Nie krył również tego, że plotki na temat żony są dla niego bulwersujące. "Taka jest prawda o problemie księżniczki. Składam to wyjaśnienie z obrzydzeniem, ponieważ boli mnie i obraża czytanie skandalicznych kłamstw na temat mojej żony przez tyle lat"- dodał Kitín Muñoz.