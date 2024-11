Wieść o chorobie królowej Camilli zmartwiła Brytyjczyków. Żona króla Karola musiała zrezygnować z ostatnich publicznych wystąpień. Zabrakło jej na przyjęciu olimpijskim, które odbyło się w pałacu Buckingham i na uroczystości przed Opactwem Westminsterskim. Rzecznik Pałacu przekazał, że małżonka monarchy zmaga się z infekcją dróg oddechowych. Jeszcze niedawno zapewniano, że królowa pojawi się na ważnych uroczystościach, które mają odbyć się w ten weekend. Niestety, plany uległy zmianie.

Królowa Camilla nie powróci jeszcze do swoich obowiązków

Królowej Camilli spodziewano się na Festiwalu Pamięci Królewskiego Legionu Brytyjskiego w Royal Albert Hall i na nabożeństwie z okazji Dnia Pamięci w Cenotafie, które zaplanowano na 9 i 10 listopada. Niestety najnowszy komunikat Pałacu sugeruje, że choroba nie chce ustąpić. "Zgodnie z wytycznymi lekarzy, aby zapewnić pełne wyzdrowienie i chronić innych przed potencjalnym ryzykiem, Jej Królewska Mość nie weźmie udziału w wydarzeniach upamiętniających w ten weekend. Chociaż jest to źródłem wielkiego rozczarowania dla królowej, będzie ona świętować tę okazję prywatnie w domu i ma nadzieję, że wróci do obowiązków publicznych na początku przyszłego tygodnia" - cytuje rzecznika portal Mirror.

Przed królową Camillą mnóstwo obowiązków. Jej kalendarz jest wypełniony po brzegi

Przyszły tydzień obfituje w kilka ważnych wydarzeń, na których królowa planuje się pojawić. We wtorek 12 listopada ma poprowadzić przyjęcie w Clarence House dla autorów nominowanych do tegorocznej Nagrody Bookera, gdzie wygłosi krótkie przemówienie do wyróżnionych finalistów. 13 listopada w Londynie odbędzie się również uroczysta premiera drugiej części filmu "Gladiator". Król i królowa mają spotkać się z gwiazdami kinowego hitu. Tego samego dnia ma odbyć się także przyjęcie w pałacu Buckingham. Wydarzenie będzie okazją do uczczenia sukcesów w brytyjskim przemyśle filmowych. Karol i Camilla mają być gospodarzami całego spotkania. ZOBACZ TEŻ: Królowa Camilla bez wahania złamała królewski protokół. Wszyscy na ulicy mogli to zobaczyć