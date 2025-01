Julia Tymoszenko w 2005 roku została premierką Ukrainy w rządzie Wiktora Juszczenki. Właśnie mija kolejna rocznica jej zaprzysiężenia. Polityczka na zawsze wpisała się w karty historii i została ikoną pomarańczowej rewolucji, która była bezpośrednio związana ze sfałszowanymi wynikami wyborów prezydenckich przez ówczesnego premiera Wiktora Janukowycza. Tymoszenko wyróżniała się także bardzo charakterystyczną fryzurą. Jej zaplecione na głowie warkocze kopiowało wiele kobiet. Tymoszenko w Ukrainie symbolizowała walkę o wolność. Czym zajmuje się dzisiaj?

Julia Tymoszenko była liderką pomarańczowej rewolucji. Chciała stanąć na czele państwa

Julia Tymoszenko w 2004 roku brała czynny udział w protestach związanych z pomarańczową rewolucją (ta miała miejsce od 21 listopada 2004 r. do 23 stycznia 2005 r.) i stała się symbolem walki o wolność w Ukrainie. Kiedy Juszczenko objął urząd prezydenta, Tymoszenko została mianowana premierką. Zaledwie kilka miesięcy piastowała to stanowisko, bo ostatecznie została zdymisjonowana. Do władzy wróciła w 2017 roku, kiedy po raz kolejny objęła stanowisko premierki. Tymoszenko startowała także w wyborach prezydenckich w 2010 roku, które ostatecznie wygrał Wiktor Janukowycz.

Julia Tymoszenko trafiła do kolonii karnej. Czy dziś się zajmuje?

Tymoszenko niedługo potem trafiła do więzienia w związku z zarzutami o defraudację. Zasądzono jej karę siedmiu lat pozbawienia wolności i wysłano do kolonii karnej w Charkowie, ale ostatecznie wyszła na wolność dzięki interwencji Parlamentu Europejskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że bezprawnie ją aresztowano. W 2014 roku, kiedy prezydentem został Petro Poroszenko, dzięki przegłosowaniu przez ukraiński parlament zmian w prawie karnym, polityczka mogła wyjść na wolność.

Tymoszenko po opuszczeniu kolonii karnej chciała kontynuować działalność polityczna. Dwa razy startowała w wyborach na prezydenta, ale nie osiągnęła na tym polu sukcesu. Po raz ostatni walczyła o głosy wyborców w 2019 roku. Czym w ostatnich latach zajmowała się Julia Tymoszenko? Kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, zaangażowała się w pomoc. Współpracowała ze Szpitalem Dziecięcym w Kijowie. Tymoszenko nadal aktywnie działa w polityce, a o swojej działalności opowiada w mediach społecznościowych. Ostatnio wzięła udział w zgromadzeniu politycznym Europejskiej Partii Ludowej. Czasami rezygnuje z charakterystycznie fryzury, ale od lat pozostaje temu wizerunkowi.