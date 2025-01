Nominacje do tegorocznych Oscarów poznaliśmy 23 stycznia. Na liście wyróżnionych gwiazd znaleźli się m.in. Demi Moore, Kieran Culkin, Mikey Madison, a także Cynthia Erivo i Ariana Grande, które zagrały w filmie "Wicked". Grande otrzymała nominację za drugoplanową rolę żeńską. "Podnoszę głowę pomiędzy szlochami, aby bardzo podziękować Akademii za to uznanie. Nie mogę przestać płakać, co nikogo nie dziwi" - napisała gwiazda na Instagramie.

Ariana Grande poruszona nominacją do Oscara

"Jestem głęboko zaszczycona, że mogę znaleźć się w tak wspaniałym towarzystwie i podzielić się tym z maleńką Ari, która siedziała i przyglądała się Judy Garland śpiewającej 'Somewhere Over the Rainbow' tuż przed wejściem do dużej, pięknej bańki. Jestem z ciebie taka dumna" - pisze Ariana Grande. Gwiazda zwróciła się również do pozostałych twórców filmu. "Dziękuję Jonie M Chu [reżyser filmu - przyp. red] za danie mi tej szansy i za bycie najbardziej niewiarygodnie genialnym przywódcą, człowiekiem i najbardziej oddanym przyjacielem. Jestem bardzo dumna z mojej pięknej rodziny 'Wicked'. Jestem bardzo dumna z mojej Elphie, mojej siostry, mojej drogiej Cynthii Erivo. Twój blask nigdy się nie kończy i zasługujesz na każdy kwiat (tulipan) w każdym ogrodzie. Kocham cię bezwarunkowo, zawsze" - dodała Grande.

Nie zebrałam jeszcze wszystkich słów, cały czas nie mogę oddychać. Ale dziękuję

- przekazała.

Oscary 2025. Nominacje ogłoszone

Kto jeszcze ma szansę ubiegać się o statuetkę w tegorocznym oscarowym wyścigu? W kategorii Ariany Grande znalazły się również Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini oraz Zoe Saldana. Za pierwszoplanową rolę żeńską oprócz Cynthii Erivo zostały z kolei nominowane również Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore oraz Fernanda Torres. O tytuł najlepszego filmu walczą z kolei "Anora", "Brutalista", "Kompletnie nieznany", "Konklawe", "Diuna: Część druga", "Emilia Perez", I'm Still Here", "Nickel Boys", "Substancja" oraz "Wicked". Tegoroczne rozdanie Oscarów zostało zaplanowane na 2 marca. Pełną listę nominowanych znajdziecie w tym artykule.

