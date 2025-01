Morgane Polański skończyła 20 stycznia 2025 roku 32 lata. Córka Romana Polańskiego pochodzi z jego małżeństwa z Emmanuelle Seigner, z którą reżyser ma także syna Elvisa. W 2002 roku Morgane Polański pojawiła się po raz pierwszy na wielkim ekranie, występując w "Pianiście", wyreżyserowanym przez Polańskiego.

Morgane Polański rozwija karierę w branży filmowej. Niegdyś stanęła w obronie ojca

Córka polskiego reżysera na przestrzeni lat uczęszczała do najlepszych szkół - wykształcenie zdobywała w Międzynarodowej Szkole Paryskiej, Drama Centre oraz Central School of Speech and Drama w Londynie. W następnych latach pojawiła się w takich produkcjach, jak - popularny serial "Wikingowie", film "The French Dispatch" (w reżyserii Wesa Andersona) oraz w filmach samego Polańskiego - w "Autorze widmo", czy "The Palace".

Gdy w mediach powrócono do sprawy gwałtu Romana Polańskiego na nieletniej, Morgane stanęła w jego obronie. Podkreślała wtedy, jak wspaniałym jest rodzicem. "Jesteś najlepszym ojcem, jakiego dziewczynka mogłaby sobie wymarzyć. Kto lepiej, niż twoja własna córka może potwierdzić, jak wspaniałym człowiekiem jesteś? Tylko ci, którzy cię nie znają i nie wiedzą, jaki jesteś, mówią te wszystkie złe rzeczy" - napisała na Instagramie. Jej słowa odbiły się echem na całym świecie.

Morgane Polański w przeszłości zmagała się z uzależnieniem. Niedawno świętowała kolejny rok w trzeźwości

Zaledwie przed kilku laty Morgane podzieliła się ze swoimi odbiorcami informacją o walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. "Dzisiaj czwarty rok trzeźwości. Dzień po dniu, to dla ciebie dziewczynko" - napisała na Instagramie w marcu 2024 roku, umieszczając do tego zdjęcie z dzieciństwa. Więcej na temat utrzymywania trzeźwości oraz zmagań z uzależnieniem pisała w podobnym poście, lecz z 2022 roku. "Kiedy to piszę, odbiera mi mowę, to dla mnie bardzo emocjonalne. Dotychczas nie opisywałam tutaj tej podróży, ale wydaje mi się, że warto to zrobić dzisiaj. Aby podzielić się nadzieją, gdy ktoś może czuć się beznadziejnie i bezradnie. Aby przypomnieć, że na końcu tunelu zawsze jest światełko, nawet jeśli nie możesz dostrzec tam choćby przebłysku, że możliwe jest życie w wolności, dzień po dniu (...) Do każdego walczącego, zagubionego lub cierpiącego w milczeniu: widzę cię, słyszę cię" - przekazała wtedy Morgan.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

