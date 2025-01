Adele w 2019 roku, po trzech latach małżeństwa, rozstała się z biznesmenem polskiego pochodzenia Simonem Koneckim. Byli małżonkowie wychowują jednak razem 11-letniego syna. Artystka od jakiegoś czasu jest też w nowym związku. Związała się z Richem Paulem - znanym agentem sportowym, który reprezentuje m.in. LeBrona Jamesa. Para niedawno została przyłapana przez paparazzi podczas romantycznej randki. Zdjęcia trafiły do sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa śpiewa piosenkę Adele "Easy On Me"

Adele na randce. Wymykała się tylnym wyjściem

Adele i Rich Paul długo trzymali swój związek w tajemnicy. W lipcu 2021 roku zdecydowali się jednak w końcu oficjalnie potwierdzić, że są parą. Na takie wyznanie z pewnością miały wpływ nie tylko krążące w mediach plotki, ale również fakt, że zostali sfotografowani podczas meczu koszykówki. Na ujęciach było widać, że siedzą obok siebie na trybunach. Od tego czasu zakochani stali się celem paparazzi. Teraz ci przyłapali parę podczas randki, która odbyła się w połowie stycznia. To o tyle ciekawe, że Adele od jakiegoś czasu nie pojawia się publicznie. We wrześniu tego roku zakończyła rezydencję w Las Vegas i zapowiedziała dłuższą przerwę.

Adele i Paul wybrali się na romantyczną kolację w restauracji Mr. Chow w Beverly Hills. Artystka tego wieczoru miała na sobie casualową stylizację. Postawiła na luz i na spotkaniu pojawiła się w żółtym sweterku, który zestawiła z czarnymi spodniami z wysokim stanem. Całość uzupełniała złota biżuteria oraz jasna torebka. Wokalistka zrezygnowała też z mocnego makijażu i rozpuściła włosy. Prezentowała się bardzo naturalnie. Z kolei jej ukochany wskoczył w ciemne skórzane spodnie, które zestawił ze sportowymi butami i sportową bluzą z kapturem. Wygląda na to, że na co dzień oboje stawiają na wygodę.

Co ciekawe para została przyłapana na tym, jak wymyka się razem z restauracji tylnymi drzwiami. Oboje wyglądali na zadowolonych. Prawdopodobnie nie tylko spędzili miłe chwile, ale myśleli też, że udało im się uciec od wścibskich oczu fotoreporterów. Zdjęcia, o których mowa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Adele po raz pierwszy pokazała 11-letniego syna publicznie. Polały się łzy

Adele planuje powiększyć rodzinę

Adele zwykle strzeże swojej prywatności i nie wiele mówi na temat bliskich. Jednak w maju ubiegłego roku, podczas występu w Las Vegas Adele powiedziała fanom, że chciałaby mieć dziecko, "gdy tylko skończy wszystkie obowiązki i koncerty". - Chcę dziewczynkę, ponieważ mam już chłopca. Czuję, że może być jak osoba, którą kocham najbardziej na świecie, ale także prawdopodobnie nienawidzę najbardziej na świecie - to jest to, co czuję, że się wydarzy - ogłosiła. Artystka sugerowała również wówczas, że gdyby była w ciąży, to zdecyduje się kolejną dłuższą przerwę w karierze.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!