34-latka z Queensland od dłuższego czasu prowadziła w mediach społecznościowych profil, na którym relacjonowała zmagania swojej córki ze "śmiertelną chorobą". Prawda wyszła na jaw po tym, jak dziewczynka wylądowała w szpitalu w poważnym stanie.

Influencerka oskarżona o tortury i trucie dziecka. Inspektor policji oburzony

Jak donosi BBC, po miesiącach śledztwa 34-letnia kobieta została oskarżona o tortury, podawanie trucizny, tworzenie materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci i liczne oszustwa. - Żadne słowa nie są w stanie wyrazić, jak odrażające są tego rodzaju przestępstwa - powiedział w czwartek dziennikarzom inspektor policji w Queensland, Paul Dalton. Kobieta przez długi czas zamieszczała drastyczne nagrania, na których jej córka wiła się z bólu. W ten sposób zdobywała litość obserwujących. Dziecku podawała niedozwolone leki, które zdobyła w nielegalny sposób. Influencerka zadała sobie dużo trudu, by ukryć wszystkie swoje czyny. Policja rozpoczęła śledztwo 15 października, kiedy dziecko zostało przywiezione do szpitala. Testy na obecność leków niedopuszczonych do obrotu dały pozytywny wynik. Służby przekazały, że córka 34-latki jest już bezpieczna i ma się dobrze.

Co dalej z influencerką? W tle ogromne pieniądze

Okazuje się, że zbieranie obserwujących w mediach społecznościowych nie było jedynym celem 34-latki. Dzięki serwisom prowadzącym zbiórki charytatywne udało jej się zebrać ponad 37 tys. dolarów. Policja prowadziła również dochodzenie, które miało na celu sprawdzenie, czy kobieta nie truła dodatkowo innych osób. Śledztwo na razie niczego nie wykazało. Influencerka ma stanąć przed sądem. Jak informuje ABC News, 34-latka ma zamiar ubiegać się o zwolnienie za kaucją. Z kolei jej prawnik poprosił o zatrzymanie jej w areszcie ochronnym z powodu obaw o jej bezpieczeństwo, ponieważ sprawa wywołała ogromny szum w mediach.

