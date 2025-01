Michael J. Fox zmaga się z chorobą Parkinsona. Diagnozę usłyszał w wieku 30 lat, a dziś, kiedy ma 63 lata, schorzenie bardzo daje się we znaki. Na początku aktor "Powrotu do przyszłości" miał problemy z mową i pamięcią. Obecnie potrzebuje stałej opieki, aby funkcjonować na co dzień. Mimo ciężkiej choroby dał radę pojawić się na wydarzeniu będącym zakończeniem prezydentury Joe Bidena.

Michael J. Fox otrzymał nagrodę. Internauci twierdzą, że jest "niezwykłym mężczyzną"

Aktor znalazł się w zaszczytnym gronie 19 osób, które zostały wyróżnione przez Joe Bidena. Uroczystość odbyła się w Białym Domu 4 stycznia. Fox otrzymał nagrodę za dorobek artystyczny oraz działalność na rzecz chorych na Parkinsona. Joe Biden podczas wręczania Prezydenckiego Medalu Wolności pokusił się o krótkie przemówienie. - Razem pozostawiacie niesamowity ślad - i mówię to szczerze, o całej grupie - pozostawiacie niesamowity ślad w naszym kraju - przekazał zgromadzonym. Sieć szybko obiegły nagrania z ceremonii, a szczególną uwagę zwraca moment wręczenia nagrody Michaelowi J. Foxowi. Joe Biden przytrzymał aktora podczas wręczania medalu, okazując mu wyrozumiałość i wsparcie. Widać także, że aktor był bardzo poruszony i wzruszony. "Co za niezwykły mężczyzna", "To wideo mnie smuci", "Michael J. Fox jest jedyną osobą z ostatniej rundy laureatów, która zasługuje na ten medal" - czytamy na X.

Michael J. Fox o początkach Parkinsona. Teraz uczy innych o chorobie

Choroba wywróciła życie Michaela J. Foxa do góry nogami. Jego ruchy zaczęły być coraz bardziej niekontrolowane. Zauważył drętwienie lewej części ciała. - To bardzo podstępna choroba. Kiedy zostajesz po raz pierwszy zdiagnozowany, objawy są stosunkowo niewielkie. U mnie był to drgający mały palec i bolące ramię - wyznał Fox, co przytacza express.co.uk. Nie mógł zaakceptować tego, że został zmuszony do wycofania się z zawodu. - Usłyszałem: Za kilka lat nie będziesz w stanie pracować. Pomyślałem: Naprawdę przez takie objawy? - zdradził gwiazdor, który finalnie musiał pogodzić się z diagnozą.