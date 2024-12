W szwedzkich mediach pojawiły się doniesienia o śmierci popularnego rapera, Ninosa Khouri, który był znany szerszej publiczności jako Gaboro. Mężczyzna 19 grudnia został postrzelony na parkingu w wielopoziomowym garażu. Do zdarzenia doszło w okolicach Sztokholmu w mieście Norrköping. Gaboro miał zaledwie 20 lat. To już kolejna ofiara strzelaniny w ciągu ostatnich miesięcy.

Nie żyje popularny szwedzki raper. 20-latka zastrzelono na parkingu. Policja apeluje do ew. świadków

Szwedzki raper Gaboro padł ofiarą strzelaniny. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamery, a nagranie krąży po sieci. Widać na nim, jak raper próbuje uciec, zanim zostaje brutalnie zastrzelony. Śmierć 20-latka jest wielkim szokiem dla całego środowiska muzycznego. Jak donoszą szwedzkie media, policja już rozpoczęła dochodzenie w sprawie tragedii. Władze apelują, aby ktokolwiek, kto mógł widzieć zdarzenie, zgłosił się na policję. Wspomniano o srebrnym kombi, który obecny był na miejscu zdarzenia.

Przestępczość w Szwecji rośnie w zastraszającym tempie. To już kolejna strzelanina

Gaboro dopiero zaczynał karierę w rapie. W mediach społecznościowych nie pokazywał swojej twarzy. Chował się za maską i okularami przeciwsłonecznymi. Jego single takie jak m.in. "Browski" czy "Bogota" mocno się wybiły i miały po kilka milionów streamów. Jak podają szwedzkie media, raper był wcześniej skazany za przestępstwa narkotykowe. Lokalna prasa w mieście Norrköping, gdzie doszło do zdarzenia, informowała, że Gaboro może mieć powiązania ze światem przestępczym. Co ciekawe, Szwecja ma dziś jeden z najwyższych wskaźników przestępstw z użyciem broni palnej w Europie. Kilka miesięcy temu również na parkingu zabito rapera C. Gambino.

Niepokojące dane ze Szwecji. Rośnie przemoc ze strony gangów

W ostatnich latach w Szwecji krajem wstrząsnęła fala przemocy ze strony gangów. Jak podaje onet.pl, wskaźnik przestępczości z użyciem broni jest obecnie jednym z najwyższych w UE. W 2022 r. zastrzelone zostały 62 osoby, co jest rekordową liczbą, a w 2023 r. aż 54 osoby.