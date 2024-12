Selena Gomez spotyka się z Bennym Blanco od czerwca 2023 roku. 12 grudnia br. na jej profilu na Instagramie mogliśmy zobaczyć post ogłaszający, że producent muzyczny oświadczył się, a gwiazda powiedziała "tak". Jak na tę wiadomość zareagował Justin Bieber, z którym Gomez była związana przed laty?

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Żugaj i Maciej Ejsmont jeszcze niedawno tak komentowali swoje plany ślubne

Selena Gomez się zaręczyła. Justin Bieber nie był zadowolony

Selena Gomez i Justin Bieber niegdyś byli parą jak z żurnala. I choć oboje byli wtedy bardzo młodzi - zaczęli się spotykali, będąc jeszcze nastolatkami, to wielu fanów liczyło na to, że zakochani będą tworzyć nierozłączny duet. Niestety, przeliczyli się, a burzliwy związek ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Piosenkarz założył rodzinę z Hailey, z którą niedawno doczekał się dziecka. Selena Gomez ogłosiła zaręczyny z Bennym Blanco. Celebryta, choć życzy im szczęścia, poczuł bolesne ukłucie.

Jak przekazał informator portalu Daily Mail, Bieber, pomimo że jest szczęśliwy, poczuł, że zaręczyny aktorki to swego rodzaju "koniec pewnej ery". - Justin jest żonaty i ma dziecko, wszyscy o tym wiemy, ale kiedy usłyszał, że Selena się zaręczyła, przyznał, że przez ułamek sekundy to go zabolało" - wyjawiło źródło. - Bo nawet jeśli nigdy więcej nie będą przyjaciółmi ani nie będą się spotykać, ani nic w tym stylu, to oficjalnie kończy się pewna epoka - dodano. - Ma nadzieję [Justin - przyp. red.], że Selena będzie zdrowa i szczęśliwa - podsumował informator.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Internauci zbierają szczęki z podłogi! Tak Hailey Biebier zareagowała na zaręczyny Seleny Gomez

Taylor Swift zareagowała na zaręczyny Seleny Gomez. Gwiazdy składają gratulacje

Post zaręczynowy Gomez zebrał ponad 22 miliony polubień. Wśród nich z pewnością znalazł się "lajk" od wieloletniej przyjaciółki aktorki, Taylor Swift. Piosenkarka nie omieszkała skomentować wpisu. Zapowiedziała, że będzie sypać kwiaty na ich ślubie. Nie zabrakło również gratulacji od innych gwiazd. Jennifer Aniston napisała: "Kochana! Gratuluję ci!", a Lily Collins "Ah! Tak, tak, tak! Najlepsza wiadomość. Nie mogłabym być szczęśliwsza". Nina Dobrev, znana z "Pamiętników wampirów", także nie ukrywała zadowolenia spowodowanego informacją: "Tak! Gratulacje! Tak się cieszę z waszego szczęścia!".