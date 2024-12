Liam Payne wypadł z balkonu jednego z argentyńskich hoteli w połowie października. Sprawa gwiazdora wciąż nie została rozwikłana. Wyniki badań toksykologicznych wykazały, że Payne w chwili upadku był pod wpływem środków odurzających, co zresztą potwierdzili goście hotelowi, którzy minęli się z wokalistą w lobby. To jednak nie wszystko, co widziano tego dramatycznego dnia. Kolejny świadek podzielił się szokującą relacją.

Liam Payne wypadł z balkonu. Kolejny świadek zabrał głos. "To coś, czego nigdy nie zapomnę"

Jednym z gości hotelu CasaSur Palermo był Bret Watson. Mężczyzna przygotowywał się w tym miejscu do ślubu. Tuż przed nim widział tragiczną śmierć gwiazdora na własne oczy. "Patrzyliśmy akurat przez okno naszego pokoju na basen, aby pokazać organizatorce widok z hotelu. Widzieliśmy, jak Liam spada... więc natychmiast pobiegliśmy na balkon, aby zobaczyć, co to było, a kiedy spojrzeliśmy w dół, zobaczyliśmy Liama leżącego na ziemi" - przekazał w rozmowie z TMZ. Widok upadającego Payne'a na długo zostanie w jego pamięci. "Później wraz z organizatorką ślubną spojrzeliśmy na siebie, a w głowie mieliśmy tylko: o mój Boże, to się dzieje naprawdę" - uzupełnił Watson.

Stewardessa ujawniła, że leciała tym samym samolotem, co ciało Liama Payne'a. Teraz ma kłopoty

"Dowiedziałam się, że na pokładzie samolotu jest ciało Liama Payne'a. Wśród osób podróżujących jest też jego rodzina. To łamie mi serce" - pisała Summer-Leigh Morrison, stewardessa British Airways. Kobieta najwyraźniej nie wiedziała, że udzielanie takich informacji jest surowo zabronione. "Ta stewardessa bardziej dba o swoich obserwujących w mediach społecznościowych niż o swoją pracę. To poważne naruszenie danych, nie wspominając o bezdusznym posunięciu, jakim było opowiedzenie światu o ostatniej podróży Liama, tylko przez wzgląd na wzrost obserwujących. (...) Będzie miała szczęście, jeśli jeszcze kiedykolwiek poleci tą linią lotniczą" - mówił informator "The Sun".