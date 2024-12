Jennifer Lopez nie zwalnia tempa i promuje właśnie najnowszy film ze swoim udziałem. Produkcja nazywa się "Niepowstrzymany" i jest opartym na faktach sportowym dramatem opowiadającym historię urodzonego bez nogi wrestlera Anthony'ego Roblesa. J.Lo w produkcji wciela się w matkę głównego bohatera Judy Robles. Film w Stanach Zjednoczonych miał premierę 6 grudnia, a kilka dni później w Los Angeles odbył się specjalny pokaz prasowy z udziałem aktorki.

Pytanie dziennikarza o wiek Jennifer Lopez wywołało konsternację

Podczas pokazu prasowego dziennikarze mieli także okazję porozmawiać z Jennifer Lopez. TMZ udostępnił fragment nagrania z wydarzenia, na którym gwiazda rozmawia z przedstawicielem portalu Variety Claytonem Davisem. Dziennikarz postanowił wrócić do początków kariery J.Lo i przypomnieć jej tytułową rolę w filmie "Selena" z 1997 roku. - Trudno uwierzyć, że minęło już 30 lat od "Seleny" - zaczął. - Trudno uwierzyć, że za 30 lat będziemy to wspomnieć i będziesz mieć 60 - zażartował dziennikarz.

Starzejesz się

- dodał. Słowa Davisa wzbudziły na sali pewną konsternację. Choć na nagraniu udostępnionym przez TMZ słychać, że część publiczności się zaśmiała, nie wszystkim jego słowa przypadły do gustu. - Naprawdę to powiedział? - słychać pytanie jednej z kobiet. Sama Lopez do słów dziennikarza podeszła z przymrużeniem oka i ewidentnym dystansem. Lekko się uśmiechnęła i potwierdziła, że rzeczywiście staje się coraz starsza.

Jennifer Lopez i Ben Affleck jednak się nie rozwiodą?

W ostatnim czasie w mediach o Jennifer Lopez dużo mówi się głównie ze względu na jej życie prywatne. Latem tego roku gruchnęła wiadomość, że ona i Ben Affleck złożyli papiery rozwodowe po dwóch latach małżeństwa. Choć o kryzysie w związku spekulowano już od dawna, ostatnio na jaw wyszły nowe informacje. Słynna para podobno cały czas ma ze sobą bardzo dobre relacje i wciąż regularnie się widuje. - Między nimi jest nadal wiele miłości, ale rozwód jest już w toku. Kiedy spędzają czas razem jako rodzina i są w otoczeniu dzieci, nadal widzą, że razem tworzą bardzo zgrany zespół - przekazał informator "US Weekly".