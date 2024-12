Mąż znanej aktorki zginął w tragiczny sposób. Pomylił baseny

Carol Royle dała się poznać jako brytyjska aktorka, która zadebiutowała w 1977 roku w serialu "The Cedar Tree". Prawdziwą popularność przyniosła jej rola Jenny Russel w formacie BBC, "Life without George". Aktorka występowała też w "Shades of Darkness", "Father Brown" czy "New Tricks". Carol Royle obecnie przeżywa niezwykle trudny czas. Kobieta niedawno straciła ukochanego męża. Mężczyzna zginął w nietypowym wypadku.

Carol Royle straciła męża. Doszło do strasznego wypadku

Carol Royle niedawno opisała niewyobrażalnie bolesne zdarzenie. Aktorka straciła męża, z którym spędziła 47 lat. Do wypadku doszło na początku grudnia. Ukochany Royle pomylił baseny i przez przypadek skoczył do tego z lodowatą wodą. Julian Spear zmarł na skutek szoku i rozległego krwawienia w mózgu. Jak podają zagraniczne media, mężczyzna prawdopodobnie zginął przez skok ciśnienia krwi. Aktorka opublikowała w sieci wzruszający post. "Jestem niezmiernie zasmucona, ale muszę poinformować, że 9 grudnia straciliśmy mojego wspaniałego męża, Juliana Speara. Był w doskonałej formie, ale wczoraj wskoczył do lodowatego basenu na świeżym powietrzu, który, jak sądził, był podgrzewany. Na skutek tego wydarzenia dostał nagłego, masywnego krwotoku mózgowego. Nasze serca cierpią" - napisała zrozpaczona Carol Royle.

Carol Royle to brytyjska aktorka. Tak wspomina swojego męża

Julian Spear zawodowo zajmował się muzyką. Był odpowiedzialny za między innymi wypromowanie zespołu The Stranglers. Carol Royle opisała ukochanego w mediach społecznościowych. Z bólem pisała o jego codzienności. "Bardzo o siebie dbał, jadł zdrową, pełnowartościową żywność. Był zapalonym biegaczem, biegał codziennie. Jeździł na zakupy na rowerze zamiast samochodem i wychodził na spacer po każdym posiłku. Kochał życie, a jego ogromną pasją była muzyka" - wyznała na profilu na Instagramie.