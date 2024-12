Selena Gomez przez wiele lat była w burzliwym związku z Justinem Bieberem. Wielu jej fanów nadal liczy na to, że para ponownie wróci do siebie, ale piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że ta relacja to już przeszłość. Od jakiegoś czasu celebrytka spotyka się z Bennym Blanco. Para chętnie publikuje w mediach społecznościowych wspólne kadry i dzieli się swoim szczęściem. Od jakiegoś czasu fani podejrzewali, że para się zaręczyła. Wszystko za sprawą jednej z internautek, która zauważyła, że wokalistka zaczęła obserwować profil CMG Wedding & Events na TikToku, czyli firmę zajmującą się organizacją luksusowych przyjęć weselnych. Na tym nie koniec, bo fani zauważyli, że Gomez na zdjęciach ukrywa rękę, na której nosi się pierścionek zaręczynowy. Jak się okazuje, tiktokowi detektywi znowu mieli rację. Selena Gomez właśnie to ogłosiła!

Selena Gomez jest zaręczona! Właśnie pokazała pierścionek

Selena Gomez właśnie udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których z dumą chwali się pierścionkiem zaręczynowym. "Wieczność zaczyna się teraz" - dodała w opisie. Wokalistka udostępniła urocze zdjęcie z ukochanym, ujęcie swojej dłoni, na której widać ogromny pierścionek z kryształków, a także ujęcie z ogrodu, gdzie para zorganizowała sobie romantyczny piknik. Być może właśnie w tym miejscu doszło do oświadczyn. W komentarzach pod publikacją odezwał się ukochany artystki Benny Blanco.

Hej zaczekajcie, to moja żona

- skwitował producent muzyczny. Na radosne wieści od razu zareagowała także wieloletnia przyjaciółka Seleny Gomez z branży, czyli Taylor Swift. Wokalistka już zapowiedziała, że na ceremonii ślubnej Gomez i Blanco będzie z radością sypać kwiatki.

Selena Gomez wcześniej mówiła o pogodzeniu się z samotnością. Chciała adoptować dziecko

Selena Gomez i Benny Blanco spotykają się od czerwca 2023 roku. Zanim rozwinęło się między nimi romantyczne uczucie, para miała okazję razem współpracować. Blanco był producentem muzycznym utworów Gomez. Po burzliwej relacji z Justinem Bieberem Selena Gomez długo była sama. "Przez pięć lat byłam sama i już się do tego przyzwyczaiłam. Wiele osób boi się samotności, a ja prawdopodobnie torturowałam się tym w myślach przez jakieś dwa lata, a potem jakoś to zaakceptowałam. Wtedy wpadłam na pomysł, że jeśli nikogo nie poznam, to w wieku 35 lat adoptuje dziecko. (...) los jest przewrotny. To po prostu się zdarza, kiedy najmniej się tego spodziewasz" - mówiła wokalistka w rozmowie z magazynem "Time".