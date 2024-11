Nie jest sekretem, że Beyonce nazywana jest najczęściej nagradzaną artystką wszech czasów. Piosenkarka od wielu lat króluje na listach przebojów. Jej sukces szczególnie widać przez pryzmat nagród Grammy. Do 2024 roku wokalistka zdobyła 88 nominacji w całej karierze. Co więcej, kobieta otrzymała również najwięcej statuetek Grammy, bo aż 32. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja muzycznego rozdania nagród. Znamy już nominacje. Beyonce może być z siebie dumna.

Beyonce nominowana do nagrody Grammy w jedenastu kategoriach. Pobiła rekord

Znane są już nominacje do Grammy 2025. Wśród wielu artystów niektórzy wyjątkowo się wyróżnili. Mowa oczywiście o Beyonce. Kobieta ustanowiła rekord, otrzymując jedenaście nominacji do rozdania nagród w 2025 roku. Oznacza to, że artystka ma na koncie aż 99 nominacji od początku swojej kariery. Nie da się ukryć, że to nowy ustawiony rekord. Przegoniła nawet swojego ukochanego, Jaya-Z. Beyonce jest nominowana w kategoriach między innymi: Płyta roku, Nagranie roku, Piosenka roku, Najlepszy solowy występ, Najlepszy występ pop duet/zespół, Najlepszy album country, Najlepszy solowy występ country. Po więcej zdjęć Beyonce zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Grammy 2024. Jay-Z pokusił się o nietypową przemowę na temat Beyonce

Jay-Z i Beyonce są stałymi bywalcami rozdania nagród Grammy. W 2024 roku podczas swojej przemowy artysta postanowił nawiązać do sukcesów żony. Poruszył jednak temat, którego nikt się nie spodziewał. - Nie chcę zawstydzać tej młodej damy (Beyonce -przyp. red.), ale ona ma więcej nagród Grammy niż wszyscy i nigdy nie zdobyła statuetki w kategorii albumu roku - zaczął Jay-Z. Raper zasugerował, że jego zdaniem nominowanie i przyznawanie nagród Grammy nie zawsze ma sens. - Pomyślcie o tym: najwięcej nagród Grammy. Nigdy nie zdobyła nagrody albumu roku. To nie działa. Niektórzy z was pójdą dziś do domu i poczują się, jakby zostali "okradzeni". Niektórzy z was mogą zostać "okradzeni". Niektórzy z was nie należą do swoich kategorii - powiedział. Nie każdy zgadzał się z jego perspektywą. "To, co zrobił Jay Z, było żenujące", "Dziwaczna przemowa. Grammy nie zawsze słusznie nagradza i nominuje" - pisali fani w sieci. ZOBACZ TEŻ: Piosenkarka oskarżyła Beyonce i Jaya-Z o robienie "paskudnych rzeczy". Jest reakcja prawników