Liam Payne zmarł 16 października. Były muzyk One Direction wypadł z trzeciego piętra hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Przed śmiercią zachowywał się nieobliczalnie i zdemolował pokój hotelowy. Obsługa była więc zmuszona wezwać policję. Na tym nie koniec, bo argentyński dziennik "La Nacion" przekazał, że w dniu śmierci Liam Payne przebywał z dwiema pracownicami seksualnymi. Kobiety miały opuścić jego pokój godzinę przed tragedią. Później podobno czekały w hotelowym holu i awanturowały się, bo muzyk rzekomo nie chciał im zapłacić. Jak przekazał dziennik "La Nacion", kobiety miały zostać już przesłuchane przez policję. Sprawa jednak nadal jest badana. Teraz okazuje się, że policjanci podjęli kolejny krok i dokonali nalotu na hotel, w którym zmarł Payne.

Policyjny nalot na hotel, w którym zmarł Liam Payne

"Personel Wydziału Dochodzeń Specjalnych został wysłany w środę po południu do hotelu CasaSur w Palermo, gdzie w zeszłym tygodniu stracił życie piosenkarz Liam Payne, aby przeprowadzić nalot (…). Jego celem było uzyskanie elementów istotnych dla śledztwa " - podaje "La Nacion".

Dalej czytamy, że śledczym zależało na tym, by zabezpieczyć dokumenty, pliki z komputerów i nagrania z dnia, w którym doszło do tragedii. Funkcjonariusze przesłuchiwali też personel hotelu. Chcieli dowiedzieć się, kto dostarczył wokaliście narkotyki. Te bowiem znaleziono w jego pokoju. Były ukryte w papierowym kartoniku po mydle. Biały proszek (najprawdopodobniej kokaina) znajdował się także na porozrzucanych po stole kawałkach folii aluminiowej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że wyniki badań toksykologicznych wykazały, że w organizmie Liama Payne'a było szereg substancji psychoaktywnych. Jak podaje ABC News, były to między innymi kokaina, benzodiazepiny (rodzaj środka uspokajającego) oraz ecstasy.

Kiedy pogrzeb Liama Payne'a?

Rodzina Liama Payne'a załatwia formalności związane ze sprowadzeniem ciała wokalisty do Wielkiej Brytanii. Jak informuje magazyn "Clarin", ciało 31-latka pozostanie w Argentynie co najmniej do końca października. Pogrzeb wokalisty prawdopodobnie odbędzie się więc na początku listopada. Dodano, że rodzina Liama Payne'a współpracuje z przedstawicielami ambasady brytyjskiej, która "pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami".