Dzieci Diddy'ego wydały oświadczenie. "Wiemy, jaka jest prawda"

Pod adresem Diddy'ego pojawiają się kolejne oskarżenia. "The New York Post" rzekomo dotarł do sądowych dokumentów, z których wynika, że kolejna osoba oskarżyła go o próbę napaści seksualnej. Według ustaleń sprawa miałaby dotyczyć "biznesmena zajmującego się wynajmem luksusowych samochodów i biżuterii". Dokumenty podobno wpłynęły pod pseudonimem "John Doe". Na szczegóły z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem w sieci pojawiło się oświadczenie dzieci rapera. Wszystkie zgodnie twierdzą, że ich ojciec jest niewinny.

Na to oświadczenie czekało wiele osób. Co o sprawie Diddy'ego myślą jego dzieci?

Pociechy muzyka dodały grupowe zdjęcie, na którym z uśmiechem pozują przy swoim ojcu. Do fotografii dołączyły wymowny wpis. "Ostatni miesiąc zniszczył naszą rodzinę. Wielu osądza ojca i nas na podstawie oskarżeń, teorii spiskowych i przekłamań, które nakręciły spiralę absurdu w mediach społecznościowych. Stoimy zjednoczeni i wspieramy cię na każdym kroku. Wiemy, jaka jest prawda i to ona zwycięży. Nic nie złamie ducha naszej rodziny. Tęsknimy i kochamy cię tato" - czytamy. Wpis pochodzi od szóstki z siedmiorga dzieci Diddy'ego: Quincy (33 lata), Justina (30 lat), Christiana (26 lat), Chance (18 lat) oraz bliźniaczek - Jessie i D’Lila (17 lat). Najmłodsza córka gwiazdora ma bowiem dopiero dwa lata.

W ostatnim wywiadzie z dziennikarzem Świata Gwiazd Górniak poruszyła wiele kwestii związanych z show-biznesem, również tym zagranicznym. W pewnym momencie piosenkarka została zapytana o sprawę Diddy'ego. Górniak przyznała, że takie doniesienia nie były dla niej żadnym zaskoczeniem. - Wolałabym dzisiaj, w tym pięknym miejscu, nie mówić o tak tragicznych tematach, o których wiem od dawna, bardzo dawna, ponieważ mieszkałam w Hollywood. (...) To są tematy, o których ludzie nie chcą słyszeć, nie chcą rozmawiać i percepcja normalnych ludzi nie jest w stanie przyjąć tego, co faktycznie jest za kulisami. Zostawiam to temu, co się ma wydarzyć i po prostu zachowuję w tym spokój. Jest to na pewno szokujące dla wielu, ale wielu też od dawna wie o tym - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Już wiadomo, po co Diddy trzymał u siebie 1000 butelek oliwki dla dzieci. Szokujące odkrycie. "Odrażające"