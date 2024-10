Georgina Rodriguez kiedy pracowała jeszcze w Gucci w Madrycie, ubierała się elegancko, ale przede wszystkim skromnie. Miała określony dress code na stanowisku sprzedawcy, od którego odeszła po wejściu w związek z Cristiano Ronaldo. Zobaczcie, jak jego ukochana piłkarza wyglądała w okolicach 2016 roku.

Georgina Rodriguez dawniej. Naturalność i podróże po Europie

Archiwalne zdjęcia partnerki piłkarza ukazują ją w minimalistycznym makijażu, czasami jednak stawiała na wyraziste, czerwone usta. Poza tym chętnie pokazywała się w całkowicie naturalnej odsłonie. Często wybierała sportowe ubrania. Widać, że nie miała problemów z cerą, czego wielu jej na pewno zazdrości. Georgina Rodriguez stawiała na życie towarzyskie, zwiedzanie Europy i odrobinę szaleństwa. Widać było, że taki tryb życia sprawiał jej radość, ale na pewno to, co ma obecnie, jest dla niej znacznie lepsze. Fani partnerki Ronaldo zachwycają się jej sylwetką, która kilka lat temu również była wysportowana, ale przy okazji naturalna. Często odwiedzała siłownię, co widać po dawnych kadrach. Dziś mówi się o tym, że przeszła kilka operacji plastycznych.

Georgina Rodriguez teraz. Ikona stylu to mało powiedziane

Obecnie partnerka Ronaldo na co dzień otacza się dobrami luksusowymi - ma mnóstwo torebek od światowych projektantów, o których kiedyś mogła tylko pomarzyć. Jej kreacje z czerwonego dywanu potrafią przyćmić najbardziej znane gwiazdy filmowe. Ponadto zawsze ma perfekcyjnie zrobiony makijaż i ułożone włosy. Realizuje kampanie drogich marek i występuje na okładkach magazynów modowych. Jej rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy chodziła do "zwykłej" pracy. - Moje dni wypełnia praca i radość - zaznaczyła sama zainteresowana w trzecim sezonie serialu "Georgina". - Wstaję, piję kawę z Cristiano, potem on idzie na trening, a ja na siłownię - dodała. - Załatwiam sprawy zawodowe i domowe. Czasami muszę pobyć sama i to wtedy mam najlepsze pomysły - zdradziła. Poświęca się w dużej mierze życiu rodzinnemu. Razem z Ronaldo wychowują pięcioro dzieci.