Eminem podzielił się z fanami informacją o tym, że jego córka Hailie Jade Scott spodziewa się dziecka, a on sam zostanie dziadkiem. Zrobił to za pomocą teledysku, który właśnie się ukazał. Chodzi o klip do utworu "Temporary".

Eminem będzie dziadkiem

3 października premierę miał najnowszy teledysk rapera. Chodzi o klip od piosenki "Temporary". Teledysk składa się z prywatnych nagrań Eminema, na których zostały uwiecznione jego chwile z córką. Na pierwszych kadrach widzimy maleńką Hailie Jade Scott, a następnie kolejne etapy jej dosrania. Są też fragmenty ze ślubu córki rapera. Na tych widać wzruszonego Eminema, który towarzyszył latorośli w tym ważnym dniu. To, co jednak zwraca największą uwagę to fragment, w którym Eminem dowiaduje się, że zostanie dziadkiem. Jego córka postanowiła przekazać mu tę radosną nowinę w wyjątkowy sposób. Podarowała ojcu niebieską, sportową koszulkę, na której plecach pojawił się napis "Grandpa" (pol. dziadek). Kiedy, Eminem zrozumiał, co córka, chce mu w ten sposób przekazać, nie krył zaskoczenia i radości. Wszystko zostało uwiecznione i trafiło do teledysku. Zobaczcie sami.

Kim jest córka Eminema?

Hailie Jade Scott w maju tego roku wyszła za mąż. 28-latka została żoną Evana McClintocka, z którym spotykała się od 2016 roku. Na ślubie nie mogło zabraknąć Eminema. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Hailie jest jedyną biologiczną córką rapera. Alaina i Stevie Laine są natomiast adoptowane. Matką 28-latki jest Kimberly Anne Scott, która dwukrotnie wychodziła za rapera. Jej związek z Eminemem był bowiem bardzo burzliwy. Para poznała się jeszcze w szkole średniej i pobrała w 1999 roku. Pierwszy rozwód wzięli w 2001 roku. Później zakochani zeszli się w styczniu 2006 roku, by kilka miesięcy później znów złożyć papiery rozwodowe. Oboje dzielili opiekę nad Hailie.

Co ciekawe nie jest to pierwszy raz, kiedy Hailie jest bohaterką utworów Eminema. Raper wspominał o córce w takich piosenkach, jak m.in.: "97 Bonnie & Clyde", "Hailie's Song", "My Dad's Gone Crazy", "Like Toy Soldiers", "When I’m Gone", "Beautiful", "Sing For The Moment" czy "Somebody save me".