Joanna Noelle Levesque w momencie wydania wspomnianego hitu była ikoną nastolatek. Jej stylem inspirowały się tłumy, ale niestety, jej dalsze utwory nie powtórzyły tego sukcesu. Wciąż ma jednak rzeszę fanów - na Instagramie śledzi ją 2,8 mln obserwujących. Z jej profilu możemy oczywiście dowiedzieć się, jak obecnie wygląda.

JoJo przeszła ogromną metamorfozę. Po brązie nie został ślad

W dawnych teledyskach widzimy młodą brunetkę, która lansuje modę lat 2000. Krótkie spódnice, kolorowe koszulki na ramiączka, perfekcyjnie wyprostowane włosy, wiszące kolczyki i zauważalny błyszczyk - tak wielu zapamiętało JoJo. Wokalistka w dorosłości wygląda już zupełnie inaczej - ma krótkie, blond włosy, które czasami są falowane. Stawia także na mocniejszy makijaż i przede wszystkim jej twórczość muzyczna jest zupełnie inna. We wrześniu JoJo wydała książkę "Pod wpływem", w której opisuje swój początek w kariery - pełen trudnych i ekscytujących momentów. "Musiałam nauczyć się, jak się zachowywać, jak sprawić, by ludzie mnie lubili. [...] Próbowałam to rozgryźć od pierwszej klasy" - czytamy we fragmencie.

JoJo i jej droga do światowej kariery

Sława przyszła do młodej wokalistki bardzo wcześnie. Przeniosła młodą JoJo do zupełnie innego uniwersum. Przedtem żyła bardzo skromnie. - Nagle znalazłam się w prywatnym samolocie... Byłam małą dziewczynką znikąd - powiedziała sama zainteresowana w "Uproxx".

W wieku 12 lat podpisała obiecujący kontrakt z Blackground Records. We wszystkim towarzyszyła jej mama, ze względu na młody wiek piosenkarki. Rodzicielka gwiazdy mogła liczyć na wiele udogodnień, o których wcześniej jedynie marzyła, ponieważ zajmowała się zawodowo sprzątaniem. - Moja wytwórnia kupiła mojej mamie samochód. Kupiła nam mieszkanie. Po raz pierwszy miałam własny pokój. Czuliśmy się jak rodzina i myślę, że to było to, za czym obie z mamą bardzo tęskniłyśmy. W głębi duszy obie pochodzimy z bardzo niestabilnych rodzin i to naprawdę do nas przemówiło - wyznała JoJo. Kiedy wokalistka miała 15 lat, mówiono o niej niestety coraz mniej. Popadła w konflikt z wytwórnią, po którym nie tworzyła przez długi okres. Dopiero po dziesięciu latach wróciła do działania na polu artystycznym.