Nie da się ukryć, że utrzymanie prawdziwej relacji w Hollywood nie należy do łatwych zadań. Wiele związków nie potrafi przetrwać próby czasu i prędzej czy później się rozpada. Niezwykle szybkie życie, a także ingerencja tabloidów często wpływa negatywnie na pary. Zupełnie inaczej było w przypadku Goldie Hawn i Kurta Russela. Zakochani tworzą związek od czterdziestu lat. Są patchworkową rodziną i nie planują małżeństwa. Gwiazdorska para ani myśli o rozstaniu. Co tak naprawdę jest sekretem szczęśliwej relacji? Goldie Hawn wyznała sekret.

Goldie Hawn i Kurt Russel są ze sobą cztery dekady. Jaki jest ich sekret na udaną relację?

Goldie Hawn i Kurt Russel po raz pierwszy poznali się na planie filmu "Jedyna oryginalna orkiestra rodzinna" w 1968 roku. Mężczyzna grał główną rolę, a aktorka wcielała się w postać drugoplanową. Wówczas między parą nie pojawiło się żadne uczucie. Gwiazdy Hollywood skupiły się na swoich karierach i rodzinach. Po latach spotkali się znowu i wpadli po uszy. Ich miłość rozpoczęła się w 1983 roku. Ostatnio podczas spotkania charytatywnego Fundacji Goldie Hawn MindUP, aktorka zdradziła sekret długotrwałej relacji. Bez ogródek powiedziała, że kluczem jest bliskość fizyczna, intymność, a także ciepło. "Czy śmiejemy się razem? Czy dzielimy się pewnymi rzeczami? Nie musisz dzielić się wszystkim. Myślę, że mamy wiele oczekiwań wobec związków, ale musisz lubić tę osobę. To bardzo ważne" - podkreśliła Goldie Hawn. Myślicie, że ma rację?

Goldie Hawn i Kurt Russel poznali się w nietuzinkowych okolicznościach. Po 15 latach znów się spotkali

Goldie Hawn i Kurt Russel przypadkowo zobaczyli się 15 lat po pierwszym spotkaniu. Wówczas byli na castingu do filmu "Szybka zmiana". Aktorka miała za sobą dwa małżeństwa. Russel wówczas dopełniał formalności związanych z rozwodem. - Wiele lat później spotkaliśmy się znowu, ja go polubiłam i przypomniałam sobie, że bardzo lubiłam go już wcześniej, gdy się poznaliśmy - wspominała aktorka w jednym z wywiadów. Jej ukochany w rozmowie z Conanem O'Brienem przyznał, że nie był wtedy w najlepszej formie psychicznej. Gdy jednak ponownie zobaczył Goldie, od razu zaprosił ją na randkę. - Gdy ją zobaczyłem na przesłuchaniu do filmu, pierwszym, co padło z moich ust, było "masz świetną figurę" - podkreślił w talk show. Podczas romantycznego spotkania między parą od razu zaiskrzyło.