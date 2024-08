Julia Szeremeta zapytana o Konfederację. Ujawniła prawdę

Julia Szeremeta odniosła wielki sukces na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zdobyła srebrny medal w bokserskiej kategorii 57 kg. Jej osiągnięcie cieszy tym bardziej, że to pierwszy olimpijski medal polskiego boksu od 1992 roku. W trakcie trwania igrzysk politycy Konfederacji chwalili się, że Szeremeta startowała z ich partii w wyborach. Teraz Mateusz Borek zapytał ją o to w Kanale Sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Gorące powitanie Szeremety w Polsce

Julia Szeremeta o starcie w wyborach. "Zostałam w to lekko wplątana, może nieświadomie"

Julia Szeremeta jednak nie dostała się do sejmiku. Kiedy zdobyła medal na igrzyskach, Sławomir Mentzen z Konfederacji opublikował na X jej plakat wyborczy. "Brawo Julia Szeremeta! Nasza medalistka olimpijska" - pisał. Pięściarka była gościem w Kanale Sportowym, gdzie o start w wyborach zapytał ją Mateusz Borek.

Zostałam w to lekko wplątana, może nieświadomie. I tak to wyszło. Miałam jedną propozycję, drugą. Jedna osoba mi o tym mówiła, potem druga. Ja tak naprawdę, żeby mi dali spokój, powiedziałam, że dobra i tak naprawdę w tym nie uczestniczyłam, bo ani nie wstawiałam tego w media, ani się nie angażowałam, bo mnie tak naprawdę polityka nie interesowała i nie interesuje dalej

- powiedziała sportsmenka. Jej start w wyborach skomentował też trener Tomasz Dylak. - Ja się o tym dowiedziałem, gdy już było za późno. No i pokłóciliśmy się o to. Wiedziałem, że Julka prędzej czy później będzie gwiazdą i że to będzie jej tylko przeszkadzać. Sportowiec powinien być apolityczny, póki prowadzi karierę. Potem to już jest jego wybór - stwierdził.

Julia Szeremeta dostanie mieszkanie. A co z podatkiem?

Julia Szeremeta jako srebrna medalistka miała nie otrzymać mieszkania. Ostatecznie padła decyzja, że lokum otrzymają także zdobywczynie drugich miejsc. Dotychczas sponsor zapewniał, że nagrody będą wolne od podatku. Inaczej jednak twierdzą eksperci portalu Business Insider. Istnieją kruczki prawne, według których będą musiały zapłacić spory podatek. Dotychczas Szeremeta mieszkała w kiepskich warunkach, o czym opowiedział jej ojciec. Zdjęcia bokserki z igrzysk znajdziecie w galerii na górze strony.