Piotr Lisek to lekkoatleta, który specjalizuje się w skoku o tyczce. Sportowiec wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale nie udało mu się awansować do finału. Pod koniec lipca pojawiły się informacje, że żona Liska spodziewa się trzeciego dziecka. Teraz lekkoatleta przekazał obserwatorom w mediach społecznościowych smutne informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczmarek ocenia igrzyska. Paryż to nie jest jej ulubione miasto

Piotr Lisek opublikował poruszający wpis. "Modlę się o to, by poprzednie dni były tylko koszmarem"

Z najnowszego wpisu na InstaStories sportowca wynika, że jego żona straciła ciążę. Rodzina przeżywa obecnie ciężkie chwile. "Nie życzę tego najgorszym wrogom, a ludziom, którzy ponieśli taką stratę jak my, bardzo współczuję. Bezradność to coś strasznego, a szczęście trzeba umieć doceniać, bo jest zbyt cenne i kruche" - napisał Piotr Lisek. Olimpijczyk wyznał, że mierzy się obecnie z ogromnym cierpieniem. "Mała, niewinna część nas, i część w nas, umarła, a ja, budząc się, modlę się o to, by poprzednie dni były tylko koszmarem. Nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczyłem, byłem świadkiem takiego cierpienia" - podkreślił.

Piotr Lisek wspomniał o swoich dzieciach. Zaapelował też do mediów

Piotr Lisek w dalszej części swojego wpisu wyznał, że nie chce nawet domyślać się, co musi czuć jego żona. Jednocześnie wyraził wdzięczność za swoje dzieci, które są dla niego wsparciem w trudnej chwili. Sportowiec napisał też, że zdecydował się na taki wpis, ponieważ kolejne zapytania różnych osób w temacie dziecka były dla niego niezwykle bolesne. Zaapelował także do mediów o uszanowanie tego trudnego czasu. "Nie ma dobrego czasu na taką wiadomość. Jako osoba w mniejszym bądź większym stopniu publiczna, w dobie wykorzystania każdego nośnego tematu, proszę media o uszanowanie tak trudnego momentu w naszym życiu. Porwałem się na taki wpis wyłącznie z przyczyn zakończenia 'tej' poczty pantoflowej, w której każde zapytanie tylko rozszarpuje ranę, na której zagojenie nie widzę szans. Z każdym kolejny dniem uświadamiam sobie, że odwlekanie tego tematu po prostu nie ma sensu" - dodał Piotr Lisek.