W trakcie półfinałowego meczu nasza reprezentacja w siatkówce pokazała się z bardzo dobrej strony. Szczególną uwagę zwrócił na siebie Tomasz Fornal, który nie tylko prezentuje wysoki poziom sportowy, lecz także potrafi zmotywować swoich kolegów drużyny. Jego ostatnie "dawać, k***a, n********y się z nimi" przeszło do historii i momentalnie stało się hitem w mediach społecznościowych. W sieci obecnie głośno również o jego ojcu. Co wiadomo na temat jego relacji z gwiazdą siatkówki?

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak o wielkim osiągnięciu siatkarzy

Tomasz Fornal na początku trenował pod okiem ojca. Nie było łatwo

Reprezentant Polski sumiennie przygotowywał się do kariery sportowca od najmłodszych lat. Nad wszystkim czuwał jego ojciec, Marek Fornal. - Ogromną pracę z Tomkiem wykonał właśnie jego tata. Wynajmował nawet hale i indywidualnie z nim pracował - tak o tym okresie mówił dawny trener siatkarza, Mirosław Janawa, dla SportowychFaktów. Podczas ojcowskich treningów nie obyło się bez pracy nad dyscypliną i presji. - Z tatą Tomka wcześniej znaliśmy się z widzenia, bo ja już pracowałem jako trener z grupami młodzieżowymi. Tomek był mocno zaangażowany w sport. Ojciec też wywierał presję dosyć mocną na nim, ale to on to lubił. Także nie było to jakieś działanie przeciwko niemu - zdradza eks trener Fornala. Taki styl pracy zbudował charakter sportowca. Nie zabrakło przy tym oczywiście kłótni.

Tomek ma charakter ojca, czyli zadziornego buntownika. Więc nieraz się spierali. Ale szli w tym samym kierunku, który sobie wyznaczyli

- dodaje Janawa.

Tomasz Fornal https://www.instagram.com/tomfornal/

Fornal to nie tylko gwiazda siatkówki, lecz Instagrama. Jego ukochana również ma niemałą publikę

Siatkarz zdobył serce zarówno miłośników piłki siatkowej, jak i Sylwii Gaczorek - influencerki i fryzjerki z sukcesami. Profil jego dziewczyny śledzi ponad 600 tys. obserwujących. Na początku relacja tej dwójki była owiana tajemnicą - wcześniej Fornal nie pokazywał się publicznie z partnerkami. Wszystko stało się jasne, kiedy wspomniana dwójka opublikowała pierwsze wspólne zdjęcie, co teraz nie należy do rzadkości. Gaczorek często bywa na meczach ukochanego i wspiera go z trybun. Chętnie relacjonuje sportowe emocje. Ich romantyczne ujęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.