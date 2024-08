Te igrzyska olimpijskie są wyjątkowe dla naszych siatkarzy. Nie tylko przełamali tzw. klątwę ćwierćfinału, lecz co więcej - mają szansę na złoty medal! Czy go zdobędą? Dowiemy się tego w sobotę 10 sierpnia (już wiemy, że naszym rywalem będzie Francja). Mecz finałowy rozpocznie się o godzinie 13:00. W środowym spotkaniu z USA silne emocje panowały także wśród naszych sportowców, a szczególnie głośno zrobiło się o przemowie Tomasza Fornala. - Dawać k***a, n**********y się! - krzyczał do kolegów, tym samym mobilizując ich do dalszej walki. Po wygranym meczu sportowiec udostępniał na InstaStories różne relacje swoich fanów. Wśród nich pojawiła się wyjątkowa.

Zobacz wideo To historyczny sukces siatkarzy! Zapamiętamy to na wieki

Tomasz Fornal doceniony przez bliską osobę. Jego tata wyraził dumę

Nie jest tajemnicą, że dla siatkarzy największym wsparciem są bliscy. Tomasz Fornal od ponad roku związany jest z Sylwią Gaczorek. Jego wybranka jest znaną influencerką, a także prowadzi biznesy. Jednak nie tylko ona z tak silnymi emocjami kibicuje 26-latkowi. Po wygranym meczu Polaków z USA przemówił jego tata! "Synu, jesteś wielki! Tego meczu nie zapomnę do końca życia" - napisał pan Marek Fornal. Przy okazji dodał dwie emotki w kształcie czerwonego serca. To z pewnością wiele znaczy dla 26-latka. Relację znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Sam siatkarz postanowił również wyrazić emocje po meczu. Dodał zdjęcie z Jakubem Kochanowskim i Grzegorzem Łomaczem, które wymownie podpisał: "Dawać kur... napier… się z nimi. Mamy finał! To dla was wszystkich".

Ukochana Tomasza Fornala wspierała go z trybun. U jej boku partnerka innego siatkarza

Wielu Polaków kibicowało naszej drużynie przed telewizorami, ale nie zabrakło ich także na trybunach. Powiewało wiele biało-czerwonych flag, a wśród osób, które były obecne na hali, znalazła się właśnie Sylwia Gaczorek. Ukochana Tomasza Fornala nie mogła przegapić okazji, by zobaczyć partnera w akcji i zasiadła na widowni podczas meczu o finał igrzysk olimpijskich. Co ciekawe, u jej boku pojawiła się Sara Tomiczek, która jest w związku z Norbertem Huberem, który zastąpił w wyjściowym składzie kontuzjowanego Mateusza Bieńka. "Trzymamy kciuki za naszych!" - napisała na Instagramie znana fryzjerka i opublikowała zdjęcie z Tomiczek.