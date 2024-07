Krzysztof "Diablo" Włodarczyk związany jest z Karoliną Olszewską, z którą ma pięcioletnią córkę Marię. Z poprzedniego związku bokser doczekał się także córki o imieniu Zuzanna, która obecnie ma dziesięć lat. Włodarczyk ma również dorosłego już syna Cezarego, którego matką jest była żona sportowca Małgorzata Babilońska. 22-latek zdradził, jak wyglądają jego relacje ze słynnym ojcem.

Zobacz wideo Czym interesuje się syn pary?

Tak wygląda syn Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Są niezwykle podobni

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Pięściarz często dzieli się zdjęciami z walk czy treningów, ale na Instagramie publikuje także kadry z życia prywatnego. Na profilu sportowca regularnie pojawiają się fotografie z synem. 22-letni Cezary z wiekiem staje się coraz bardziej podobny do taty. Różnią ich jednak fryzury - syn sportowca nosi dłuższe, ciemne włosy. Niedawno Cezary miał okazję pokazać się publicznie u boku ojca. "Diablo" zabrał syna na tegoroczną galę Plebiscytu na Najlepszego Sportowca organizowaną przez Przegląd Sportowy. "Tym razem z moim synem, który był zachwycony oprawą i tym, że można spotkać tylu wybitnych sportowców w jednym miejscu" - napisał dumny na Instagramie. Więcej wspólnych zdjęć boksera z synem znajdziecie w galerii na górze strony.

Krzysztof 'Diablo' Włodarczyk z synem Krzysztof 'Diablo' Włodarczyk z synem, instagram.cpm/@krzysztofdiablowlodarczyk

Okazuje jednak, że na wyglądzie fizycznym podobieństwo obydwu panów się kończy. Cezary nie zamierza raczej iść w ślady słynnego taty. Syn Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka w rozmowie z Plejadą zdradził, że interesuje się matematyką i szachami. W żadnym razie nie rzutuje to jednak na ich relacje. - Tata zawsze próbował się angażować. Teraz mogę rozmawiać z nim na więcej tematów, dogadać się. Kiedyś było go mało, teraz jest go więcej. Stara się być przy mnie. Czasem to jest męczące - wyjawi Cezary Włodarczyk.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk udzielił wywiadu z partnerką i byłą żoną

Jakiś czas temu sportowiec zaprosił do swojego domu reporterów "Dzień dobry TVN". Podczas rozmowy towarzyszyła mu zarówno obecna partnerka Karolina Olszewska, jak i była żona Małgorzata Babilońska. "Diablo" przed kamerami szczerze powiedział o ich relacjach tuż po rozwodzie. - Mieliśmy burzliwy moment, usiedliśmy sobie, porozmawialiśmy, ustalaliśmy pewne rzeczy i wygładziliśmy wszystkie nierówności, by to funkcjonowało, jak należy - powiedział w wywiadzie. Babilońska dodała, że włożyli dużo pracy w to, aby poukładać ich relacje. - Myślę, że to, że dzisiaj się dogadujemy, to jest ogromna dojrzałość każdego z nas - stwierdziła. Podczas rozmowy głos zabrał także syn pary. - Ja się cieszę, że wszyscy się dogadali i każdy znalazł swoją ścieżkę - podkreślił Cezary Włodarczyk.